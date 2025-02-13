Из-за долга за коммуналку можно получить судебный иск, блокирование счетов и не только

Юрист объяснил, когда могут отключить коммунальные услуги, как происходит взыскание долга и т.п.

Из-за долгов по ипотеке жилье не заберут. Однако есть другой способ потерять недвижимость – прекратить оплачивать коммунальные услуги.

Юрист Роман Ухов отмечает, что все абоненты получают услуги в соответствии с договором, даже если не они его подписали. Напомним, в Украине за долги за коммунальные услуги могут применяться разные меры ответственности.

Начисление пени

Согласно статье 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", пеня составляет не более 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки оплаты. Общий размер пени не может превышать 100% от общей суммы долга. Пеня не начисляется в случае задолженности государства за льготы и субсидии или при задержке выплаты зарплаты потребителю.

Когда могут отключить услуги

Если потребитель не выполняет свои обязательства (не оплачивает счета), поставщик может принять решение о прекращении предоставления услуг. Юрист напомнил об основных моментах, которые нужно знать.

Отключение возможно только после официального письменного предупреждения .

. Законом не установлена ​​минимальная сумма долга для отключения, компания устанавливает ее самостоятельно. Обычно критическая сумма составляет от 10 до 20 тыс. грн . "Телеграф" рассказывал, что в случае с электроэнергией сумма долга может составлять 3 000 грн для отключения.

. "Телеграф" рассказывал, что в случае с электроэнергией сумма долга может составлять 3 000 грн для отключения. При технической возможности коммунальщики могут ограничить доступ к услугам без проникновения в жилье.

Если отключение требует доступа к квартире (например, в многоэтажках), работники имеют право зайти в жилье к узлу учета.

Потеря имущества и жилья

Наличие долга за коммунальные услуги само по себе не является основанием для выселения. Предоставитель услуг может обратиться в суд для взыскания денег. В случае положительного решения суда или выдачи судебного приказа должник обязан уплатить задолженность.

Арест и принудительная реализация имущества применяется, если долг не погашен. Судебный исполнитель может наложить арест на счета должника , другое имущество или даже на недвижимость.

применяется, если долг не погашен. Судебный исполнитель может наложить , другое имущество или даже на недвижимость. Если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (на февраль 2025 г. – 160 000 грн), единственное жилье должника и земля под ним не могут быть изъяты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае невозможности оплатить коммунальные услуги в полном объеме можно реструктуризировать долг или обратиться за субсидией. Различные виды государственной помощи пригодятся, если доходы упали.