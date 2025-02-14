Евакуювались, а борг за комуналку нараховують? Як не платити зайвого та отримати перерахунок

Заяву можна подати дистанційно

Якщо людина не проживає у своєму житлі понад 30 днів, вона може звернутися до комунальних служб із заявою про тимчасову відсутність за місцем реєстрації, де нараховуються комунальні платежі.

До заяви необхідно додати підтверджувальні документи, такі як довідка внутрішньо переміщеної особи або документи, що свідчать про перебування за кордоном у статусі біженця. У такому разі комунальні служби можуть скасувати нарахування за певні послуги. Також є можливість вимагати перерахунок вже нарахованих боргів. Для зручності заяву можна подати дистанційно.

Проте це не стосується централізованого опалення, оскільки його технічно неможливо обмежити індивідуально. Однак послуги електропостачання, газу, водопостачання та вивезення сміття можуть бути обмежені, навіть без фізичного вимкнення, та здійснений перерахунок.

Зазначимо, що в деяких випадках потрібна не тільки заява та довідка ВПО чи про біженство. Деякі постачальники вимагають й інші документи, наприклад — документ щодо незмінних показань лічильника електроенергії. Конкретні умови варто уточнити у постачальника.

Юрист Роман Ухов зазначає: якщо ви перебуваєте за кордоном, можна використати сервіс "Дія": оформити документ, накласти електронний цифровий підпис та надіслати його на електронну адресу відповідної комунальної компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за борги за комунальні послуги можуть арештувати рахунки, відібрати майно та навіть є ризик для нерухомості. Це відбувається не завжди і за певною процедурою.