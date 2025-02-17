Возвращение пошлин Трампа на сталь — это удар по прифронтовым регионам Украины, — политолог

Если США начнут взимать пошлину в 25% на сталь, действие которой американский президент Дональд Трамп возобновил 12 февраля 2025 года, это станет болезненным ударом по общественно-экономическому положению прифронтовых регионов Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк.

"Сейчас почти вся украинская металлургия сконцентрирована в прифронтовых регионах Днепропетровской и Запорожской областей. Несмотря на огромные потери за 3 года широкомасштабной войны, ведь половина мощностей по производству стали была уничтожена в результате боевых действий, металлургическая отрасль остается одной из основных для формирования ВВП Украины. По итогам 2024 года вклад металлургов в ВВП страны составил 6%", — отметил Семенюк.

По его словам, этим фактором роль металлургии для Украины не ограничивается.

"Например, в прошлом году экспорт металлургической продукции в общенациональных объемах экспорта составил почти 16%. При этом четыре крупнейшие металлургических компании уплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд гривен налогов", — подчеркнул политолог.

Политолог отмечает, что отрасль дает работу 70 тыс. человек и более 280 тыс. человек в смежных отраслях.

"Фактически, на плечах метзаводов сейчас держится жизнь в таких районных центрах, как Каменское или Никополь. И уже известно, что возобновление Трампом действия пошлины на сталь наносит удар именно по таким градообразующим предприятиям, которые будут вынуждены сокращать производство продукции из-за невозможности поставлять ее в США", — отметил Семенюк.

Именно потеря объемов производства металлопродукции ключевая, ведь после этого будет наблюдаться "эффект домино".

"Заводы меньше выплавят стали — бюджеты получат меньше налогов, рабочих отправят в простой — опять будет уплачено меньше налогов с "белых" зарплат. Кроме того, вообще есть большие риски увольнения людей. Потеряют заказ и смежные отрасли. Например, комбинат в Каменском начнет сокращение производства, значит, горняки горняки в Кривом Роге добудут меньше руды, железнодорожники перевезут меньше грузов, а портовики перевалят меньше. Трубный завод в Никополе вообще работает на линии боевых действий, от позиций врага на ЗАЭС его отделяет несколько километров, и работа на производстве – единственное средство для горожан получать доход", — сказал он.

"То есть возвращение пошлин Трампа на сталь – это удар по прифронтовым регионам Украины. Под очень большим риском дестабилизации работа не только градообразующих предприятий, но и общественно-экономическая жизнь прифронтовых регионов в целом", — констатировал политолог.