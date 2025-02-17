Повернення мит Трампа на сталь — це удар по прифронтових регіонах України, — політолог

Якщо США почнуть стягувати мито у 25% на сталь, дію якого американський президент Дональд Трамп відновив 12 лютого 2025 року, то це стане болісним ударом по суспільно-економічному становищу прифронтових регіонів України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив політолог Тарас Семенюк.

"Наразі майже уся українська металургія сконцентрована у прифронтових регіонах Дніпропетровської та Запорізької області. Попри величезні втрати за 3 роки широкомасштабної війни, адже половина потужностей по виробництву сталі була знищена внаслідок бойових дій, металургійна галузь залишається однією з основних для формування ВВП України. За підсумками 2024 року, вклад металургів у ВВП країни склав 6%", — зазначив Семенюк.

За його словами, цим фактором роль металургії для України не обмежується.

"Наприклад, торік експорт металургійної продукції у загальнонаціональних обсягах експорту склав майже 16%. При цьому чотири найбільші металургійні компанії сплатили до бюджетів усіх рівнів 32,4 млрд гривень податків", — підкреслив політолог.

Політолог наголошує, що наразі галузь дає роботу 70 тис. людей і понад 280 тис. людей у суміжних галузях.

"Фактично, на плечах метзаводів зараз тримається життя в таких районних центрах, як Кам’янське або Нікополь. І вже відомо, що відновлення Трампом дії мита на сталь завдає удару саме по таких містоутворювальних підприємствах, які будуть вимушені скорочувати виробництво продукції через неможливість постачати її до США", — зауважив Семенюк.

Саме втрата обсягів виробництва металопродукції є ключовою, адже після цього спостерігатиметься "ефект доміно".

"Заводи менше виплавлять сталі – бюджети отримають менше податків, робітників відправлять у простій – знов буде сплачено менше податків із "білих" зарплат. Крім того, взагалі є великі ризики звільнень людей. Втратять замовлення і суміжні галузі. Наприклад, комбінат у Кам’янському почне скорочення виробництва, значить, гірники у Кривому Розі видобудуть менше руди, залізничники перевезуть менше вантажів, а портовики перевалять менше. Трубний завод у Нікополі взагалі працює на лінії бойових дій, від позицій ворога на ЗАЕС його віддаляє кілька кілометрів, і робота на виробництві – це єдиний засіб для містян отримувати дохід", — сказав він.

"Тобто повернення мит Трампа на сталь – це удар по прифронтових регіонах України. Під дуже великим ризиком дестабілізації робота не тільки містоутворювальних підприємств, але й суспільно-економічне життя прифронтових регіонів в цілому", — констатував політолог.