Госрегулирование фармрынка может лишить украинцев доступа к жизненно важным препаратам – Мусий

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий предостерег, что чрезмерное государственное вмешательство в фармацевтический рынок может сделать качественные лекарства недоступными для украинцев. Особенно это касается инновационных препаратов, которые иностранным производителям и так сложно регистрировать в Украине из-за экономических и логистических трудностей.

"Фармация и рынок фармацевтических препаратов настолько стал рыночным и независимым от государства, что вмешательство в него как раз может подвергнуть людей риску того, что лекарства, которые необходимы, перестанут быть доступными", — сказал Мусий в комментарии УНН.

По мнению экс-министра, наибольшую угрозу представляют ограничения, касающиеся новейших медикаментов, которые только начинают появляться в Украине. Мусий пояснил, что производители уже сейчас не имеют достаточной мотивации для их регистрации из-за сложных экономических условий и проблем с логистикой, а введение дополнительных регуляторных барьеров может вообще заставить их отказаться от присутствия на украинском рынке.

Мусий отметил, что из-за войны и массовой миграции количество потребителей в Украине существенно сократилось, что влияет на ценовую политику производителей. Он также пояснил, что в странах ЕС, где действует общеобязательное медицинское страхование, стоимость лекарств значительно ниже, поскольку государство гарантирует их закупку для пациентов.

"Именно поэтому очень много лекарств западного производства, которые являются качественными, как правило, они в странах, начиная от Италии, заканчивая Словакией или Польшей, дешевле, чем у нас, потому что это гарантированный государством рынок сбыта определенной крупной партии лекарств, которые включены в протоколы, которые покрывает медицинская страховка в любом случае. И у врачей нет проблем с их назначением… Поэтому любое вмешательство государства насильственно, не изучив детали вопроса, всегда приводит к тому, что очень многие лекарства становится невыгодно продавать, и все", — подытожил Мусий.