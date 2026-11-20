Ближе к концу месяца дожди сменятся снегом

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В конце ноября в большинстве областей Украины морозы возможны даже днем, а ночью температура может опуститься до −12 °С. Похолодание почувствует вся страна уже 24–25 ноября, когда из Скандинавии поступит холодный воздух. Местами выпадет снег, и больше всего шансов, что он ненадолго покроет землю, – на западе и северо-западе.

Таким прогнозом с "Телеграфом" поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Первые 20 дней ноября в большинстве областей были в среднем на 0,5–2,5 °С теплее нормы. Прохладнее было на крайнем западе, где часто случались заморозки, а местами уже выпал первый снег. Из-за циклонов почти по всей Украине было много осадков. В отдельных регионах за эти 20 дней выпало от полутора до трех месячных норм.

Где 23 ноября ожидаются обильные дожди

С 21 по 25 ноября над большей частью Европы будут формироваться циклоны. Западные и юго-западные ветры будут приносить в Украину влажный воздух, поэтому время от времени будут выпадать осадки. 23 ноября в центральных, южных и восточных областях ожидаются обильные дожди, временами с мокрым снегом.

С 21 по 23 ноября в большинстве областей днем будет от +2 до +8 °С, а ночью – от −3 до +3 °С. Теплее всего будет на юге и в Крыму, где даже ночью прогнозируют от +1 до +6 °С, а днем воздух прогреется до +9…+15 °С.

Когда выпадет снег и ударят морозы

24–25 ноября вслед за южным циклоном в Украину придет холодный воздух из Скандинавии. Ветер сменится на северный и северо-западный.

В конце ноября может начаться метеорологическая зима Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Похолодание будет сопровождаться порывистым северным и северо-западным ветром, а также выпадением снега, мокрого снега, местами снежной крупы", – рассказал Кибальчич.

Сильных снегопадов метеоролог не прогнозирует, но на западе и северо-западе снег местами ненадолго задержится. С 24 ноября ночная температура постепенно снизится до −3…−8 °С, а днем будет держаться около нуля.

С 25 ноября погоду все больше будет определять скандинавский антициклон. До конца месяца будет преимущественно сухо и холодно. В последние дни ноября в большинстве областей ночью ожидают от −12 до −5 °С, днем – от −7 до −1 °С.

"Вероятно, именно с этого времени начнется наступление метеорологической зимы, когда среднесуточные температуры будут держаться преимущественно ниже 0 °С", – объяснил Кибальчич.

На карте показано, насколько средняя температура в Европе с 27 ноября по 4 декабря, согласно прогнозу, будет отличаться от нормы.

В конце ноября скандинавский антициклон принесет в Украину преимущественно сухую и холодную погоду Источник: Скриншот

Как сообщал "Телеграф", зиму прогнозируют мягкой, но в январе и феврале температура в Украине может опускаться до −15 °C.