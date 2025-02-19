Доллар достигнет рекодного значения? Финансовые аналитики ухудшили прогноз на 2025 год

Финансисты предсказали рост курса доллара: когда ждать 45 грн?

Финансовые аналитики, банкиры и население Украины готовятся к дальнейшему росту курса доллара в ближайшие 12 месяцев. Прогнозы свидетельствуют, что курс может превысить отметку в 45 гривен за доллар.

По информации Национального банка Украины (НБУ), эксперты пересмотрели свои ожидания по поводу курса валют в январе 2025 года. В частности, финансовые аналитики ухудшили свой прогноз: теперь они ожидают, что курс доллара достигнет 45,19 грн/доллар, хотя еще в декабре 2024 года их прогноз составил 44,83 грн/доллар.

Банкиры также прогнозируют дальнейший рост валюты. Их ожидания еще в октябре прошлого года составляли 44,92 грн/доллар, а сейчас они предполагают повышение курса до 45,31 грн/доллар.

Не только эксперты и финансисты прогнозируют девальвацию гривны. Ожидание роста курса доллара и среди обычных граждан. По данным НБУ, в январе 2025 года население прогнозировало курс на уровне 44,53 грн/доллар, что выше декабрьского прогноза в 44,11 грн/доллар.

Пессимистические ожидания разделяют и представители бизнеса. Руководители украинских предприятий в январе предусматривали курс 44,42 грн/доллар, в то время как в ноябре 2024 года их прогноз был более оптимистичным.

Отметим, что в течение 2024 года официальный курс доллара вырос на 10,7% и достиг отметки 42,03 грн/доллар. В январе 2025 года курс продолжил рост, и уже 13 января достиг максимума 42,28 грн/доллар. Однако к 17 февраля курс немного снизился и составил 41,62 грн/доллар.

По мнению аналитиков, дальнейшая динамика курса будет зависеть от экономической ситуации, объемов международной помощи и общего состояния рынка. Украинцам следует внимательно следить за изменениями в финансовом секторе и быть готовыми к возможным колебаниям валютного курса.

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