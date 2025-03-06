Может сэкономить миллиарды долларов: как крошечный паразит поможет людям очищать воду

Помощь пришла, откуда не ждали

Проблема очистки сточных вод всегда была значимой для крупных городов. При том хлопот добавляет не только сам процесс удаления вредных веществ из жидкости, но и то, что растворенная в ней органика является чудесной средой для роста всяких разных микроорганизмов. В частности живущие там бактерии образовывают объемную пену, избавление от которой требует дорогих и потенциально опасных химикатов. Однако теперь ученые считают, что нашли помощника.

Новое исследование обнародовано в журнале Nature Communication 5 марта 2025 года. Исследователи Университета Ла Троба (Австралия) обратили внимания на крошечного бактериального паразита Candidatus Mycosynbacter amalyticus, который может оказаться тем самым спасителем, что позволит сэкономить огромные деньги и защитить окружающую среду от вредных биоцидов.

В частности ученые обратили внимание на то, что проблема пены появляется, когда в воде начинают процветать бактерии Gordonia amarae. Они содержат на своих клеточных стенках миколовую кислоту. Это особые жироподобные молекулы, которые позволяют им отталкивать воду, стабилизировать пену и быть весьма устойчивой к внешнему воздействию.

Пена может быть большой проблемой

Но именно эта кислота и оказалась "ахиллесовой пятой" бактерии, поскольку именно ее использует M. amalyticus. Паразит использует тонкие нити, чтобы прикрепиться именно к этим молекулам, а затем применяет трубочку, напоминающую "копье", чтобы пробить оболочку и начать высасывать клеточную жидкость.

Бактерия и ее паразит. Справа-сверху видно "копье", пробивающее стенку бактерии (фиолетовое)

Однако на этом исследование не закончилось. Ученые допустили, что если люди начнут часто применять паразита для очистки сточных вод, то Gordonia amarae выработает механизм самозащиты.

И так и случилось — некоторые образцы бактерий просто потеряли способность синтезировать миколовую кислоту, чем ослабили защитную оболочку. Проще говоря: паразит не смог прицепиться к бактериям, у которых не нашлось за что прицепиться.

С другой стороны, без своей "брони" бактерии росли медленнее и становились более уязвимыми к другим способам борьбы. К тому же, похоже, что именно из-за миколовй кислоты пена и возникала в первую очередь. То есть даже если полностью уничтожить Gordonia amarae не получится, то она все равно не сможет создавать проблемы для очистительных сооружений.

Вполне может оказаться, что природа уже давно придумала способ решения наших проблем, просто мы до последнего времени не обращали на него внимания.

"Это партнерство может привести к значительному прогрессу в очистке сточных вод, и мы с нетерпением ждем потенциальных применений нашего открытия", — рассказал один из авторов исследования, доктор Стив Петровски.

Для понимания, лишь в США ежегодно на эксплуатацию очистительных сооружений уходит около 50 миллиардов долларов. Даже если эти расходы удастся сократить на 1%, то речь пойдет об экономии в 500 миллионов долларов. Если добавить сюда все остальные страны, то можно увидеть, что речь идет о весьма серьезной выгоде.

Как известно, живые организмы иногда обладают очень причудливыми стратегиями выживания. Например, некоторые личинки мух отрастили себе "лицо" на заднице, чтобы вписаться в общество термитов.