Как скандал в Белом доме повлиял на курс доллара в Украине

Рынок в напряжении: что произойдет с гривной после конфликта Трампа и Зеленского?

На 1 марта 2025 года гривня несколько укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке". В общем, ситуация на валютном рынке достаточно спокойная и стабильная.

По данным сайта Минфин, по состоянию на 1 марта курс доллара составлял 37,91–38,42 грн, тогда как накануне он был 38,05–38,53 грн. Курс евро в это же время составил 41,67-41,84 грн против предыдущих 41,74-41,96 грн.

Официальный курс Национального банка Украины на 1 марта установлен на уровне 38,0492 грн. за доллар и 41,2535 грн. за евро, что свидетельствует о незначительном укреплении гривни по сравнению с предыдущим днем (38,2077 грн. за доллар и 41,2968 грн. за евро).

В кассах банков средние курсы валют таковы:

Доллар США : покупка – 38,00 грн, продажа – 38,50 грн (на 28 февраля: 38,15–38,60 грн);

: покупка – 38,00 грн, продажа – 38,50 грн (на 28 февраля: 38,15–38,60 грн); Евро : покупка – 41,20 грн, продажа – 41,90 грн (на 28 февраля: 41,30–42,00 грн).

Курсы доллара в некоторых банках:

ПриватБанк : 38,45 грн;

: 38,45 грн; Ощадбанк : 38,60 грн;

Безналичные курсы при оплате картой:

ПриватБанк : 38,46 грн за доллар;

: 38,46 грн за доллар; Ощадбанк : 38,55 грн;

: 38,55 грн; Monobank : 38,45 грн.

28 февраля 2025 г. в Вашингтоне состоялась напряженная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи возник спор относительно условий мирного урегулирования конфликта с Россией и вопросов экономического сотрудничества, в частности, соглашения о добыче минералов в Украине. Этот инцидент привел к публичному конфликту, после которого Трамп сменил запланированные мероприятия и обвинил Зеленского в неуважении к США.

Это событие вызвало беспокойство среди инвесторов, что привело к колебаниям на финансовых рынках. Однако на "черном рынке" Украины 1 марта наблюдалось незначительное укрепление гривны по отношению к доллару и евро. Это может быть связано с внутренними факторами, такими как сезонные поступления валютной выручки или действия Национального банка. Впрочем, потенциальное ухудшение отношений между Украиной и США может иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в стране и стабильности национальной валюты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что при покупке американской валюты можно немного сэкономить. Где сейчас можно выгоднее всего купить доллар, в обменниках или банках.