"Безумный принтер" Трампа бьет по мировой экономике: какая валюта ослабнет, а какая – усилится

Повышение пошлин и тарифов затронули не всех

Безумные экономические решения и не всегда обдуманные политические заявления президента США Дональда Трампа привели к тому, что саму большую экономику мира лихорадит. В то же время, это влияет на курс американского доллара и других основных мировых валют.

"Телеграф" поговорил об этом с координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы Олегом Гетьманом. Он объяснил, какие экономики устоят, а какие будут пытаться минимизировать потери.

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"Постоянно то пошлины появляются, то потом отменяются, откладываются на месяц, снова вводятся, а потом для кого-то они снова отменяются. Что будет в ближайшее время с валютами — не угадает никто. Из-за этих безумных решений и турбулентности разные валюты ведут себя по-разному", — говорит Гетьман.

По его словам, некоторые страны, которые хотят минимизировать для себя потери от наложенных санкций, будут понемногу девальвировать свою валюту.

К примеру, доллар стоит 4 польских злотых, а после снижения уже 4,5. Потому что когда девальвируешь валюту, соответственно, твой экспорт становится более выгодным, объясняет эксперт. И таким образом они будут пытаться минимизировать потери этих дополнительных тарифов.

"Некоторые другие валюты будут, как британский фунт (который не затронули вообще пошлины, тарифы, санкции) наоборот усиливаться. Поэтому никто на самом деле не угадает, что будет дальше, потому что безумный принтер продуцирует просто безумные идеи. Некоторые месяцы мы будем наблюдать турбулентность", — прогнозирует эксперт.

Напомним, сайт "Телеграф" писал, как саммит в Лондоне повлиял на курс евро и доллара в Украине.