Киевстар упрощает переход в свою сеть: оператор запустил доставку SIM-карт по почте

Как перейти в Киевстар без посещения магазина?

Киевстар сделал переход в свою сеть еще проще, введя новую услугу – доставку SIM-карты домой или в отделение Новой Почты. Теперь украинцы могут сменить оператора без посещения магазинов, сохраняя свой номер.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно заполнить заявку на сайте, пройти идентификацию через "Дию" или BankID НБУ, выбрать тарифный план и указать адрес доставки. Это позволяет осуществить переход в сеть Киевстар максимально быстро и удобно.

Новая услуга уникальна среди мобильных операторов Украины. Она рассчитана на тех, кто дорожит своим временем, ведь теперь не нужно лично посещать магазины для получения SIM-карты. Другие операторы пока не предоставляют такую услугу.

Киевстар предлагает широкий выбор тарифов для новых абонентов, в том числе популярные LOVE UA Магнит и LOVE UA Магнит Контракт. Каждый из них включает в себя выгодные условия для звонков, мобильного интернета и дополнительных услуг.

Это очень хорошая инициатива от Киевстара. Она делает процесс смены оператора более доступным и комфортным.

Ранее "Телеграф" писал о том, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК), инициировала изменения в порядок переноса номеров мобильной связи (MNP). Главное предложение – сделать эту услугу бесплатной для всех абонентов.