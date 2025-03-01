Подслушивают ли ваши звонки мобильные операторы: правда или миф

Мобильные операторы и конфиденциальность: что вам нужно знать.

Многие пользователи мобильной связи задумываются: может ли их оператор подслушивать разговоры или получать доступ к личным данным? В мире, где цифровая безопасность становится все более актуальной, этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность.

"Телеграф" разбирался, могут ли мобильные операторы действительно прослушивать ваши звонки и как защитить свою конфиденциальность.

Есть ли у оператора техническая возможность слушать звонки?

Теоретически – да. Все звонки проходят через сети мобильных операторов и имеют доступ к метаданным (кто звонил, когда и как долго продолжался звонок). Однако само содержание разговора защищено шифрованием, и операторы не имеют прямого доступа к аудио.

Но есть исключения:

Правоохранительные органы могут получить доступ к звонкам по решению суда. В Украине это регулируется Законом "Об электронных коммуникациях".

В некоторых странах операторы могут записывать вызовы с целью мониторинга качества обслуживания (например, колл-центры).

Однако в обычных условиях операторы не вправе прослушивать разговоры без официального запроса от правоохранительных органов.

Как работает шифрование мобильной связи?

Современные мобильные сети используют шифрование голосовых данных, что затрудняет несанкционированное прослушивание:

2G-связь – наименее защищенная, здесь используются устаревшие алгоритмы шифрования.

– наименее защищенная, здесь используются устаревшие алгоритмы шифрования. 3G и 4G (LTE) – уже значительно сильнее шифрования, что делает излом сложнее.

– уже значительно сильнее шифрования, что делает излом сложнее. 5G – самая защищенная технология, минимизирующая риски перехвата.

Если вы используете старые телефоны, работающие только в 2G-сети, звонки теоретически могут быть менее защищенными.

Могут ли звонки подслушать без оператора?

Да, есть несколько способов незаконного прослушивания, которые не зависят от мобильного оператора:

Фальшивые базовые станции (IMSI-catcher, "StingRay") – устройства, выдающие себя за вышки оператора и могут перехватывать звонки.

– устройства, выдающие себя за вышки оператора и могут перехватывать звонки. Вирусы и шпионские программы – если ваш телефон заражен вредоносным ПО, хакеры могут записывать разговоры.

– если ваш телефон заражен вредоносным ПО, хакеры могут записывать разговоры. Взлом мессенджеров – некоторые пользователи общаются через WhatsApp, Viber, Telegram, и при взломе аккаунта злоумышленники могут получить доступ к звонкам.

Как защитить свои звонки от прослушивания?

Используйте более новые стандарты связи (4G, 5G) – они имеют более сильное шифрование.

– они имеют более сильное шифрование. Проверьте, какие приложения имеют доступ к микрофону на вашем смартфоне.

на вашем смартфоне. Не устанавливайте подозрительные приложения – шпионские программы могут записывать ваши звонки.

– шпионские программы могут записывать ваши звонки. Используйте мессенджеры со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) – например, Signal или Telegram (секретные чаты).

– например, Signal или Telegram (секретные чаты). Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона – это позволяет закрыть потенциальные уязвимости.

Мобильный оператор теоретически может получить доступ к вашим разговорам, но только по запросу правоохранительных органов и через официальные каналы. Обычный пользователь не находится под постоянным мониторингом. Однако существуют другие методы незаконного прослушивания, и именно от них следует защищаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году украинские мобильные операторы предлагают широкий выбор тарифных планов для бизнеса. Выбор оптимального пакета зависит от потребностей компании, объема звонков, использования мобильного интернета и дополнительных услуг.