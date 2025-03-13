Счастливый день для абонентов Киевстар: как получить безлимитный интернет от оператора всего за 1 грн
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Контрактные абоненты Киевстара получили крутой бонус.
Оператор мобильной связи Киевстар запустил новую акцию "Счастливый день для абонентов контракта", позволяющую пользователям контрактных тарифов получить безлимитный мобильный интернет всего за 1 гривну.
Как подключить акцию, узнавал "Телеграф". По информации на официальном сайте оператора Киевстар, с 11 марта по 15 мая 2025 года абоненты контрактных тарифов могут раз в 7 дней активировать безлимитный интернет в приложении "Мой Киевстар".
После подключения абонент получает нетарифицируемый доступ к мобильному интернету на один день.
Важные условия акции
- Акция доступна только абонентам контрактной формы обслуживания.
- Действует на всей территории Украины.
- Не распространяется на отдельные тарифы для IoT-устройств.
- После завершения акционного дня интернет будет предоставляться по стандартным условиям тарифа.
Это предложение – отличная возможность для абонентов, требующих максимальной скорости и неограниченного трафика, например для просмотра видео, онлайн-игр или работы.
Акция продлится до 15 мая 2025 года включительно.
Ранее "Телеграф" писал о том, что предлагают украинские мобильные операторы для тех, кто не пользуется мобильным интернетом.