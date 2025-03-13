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Счастливый день для абонентов Киевстар: как получить безлимитный интернет от оператора всего за 1 грн

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Киевстар Новость обновлена 13 марта 2025, 17:48
Киевстар. Фото Коллаж "Телеграфа"

Контрактные абоненты Киевстара получили крутой бонус.

Оператор мобильной связи Киевстар запустил новую акцию "Счастливый день для абонентов контракта", позволяющую пользователям контрактных тарифов получить безлимитный мобильный интернет всего за 1 гривну.

Как подключить акцию, узнавал "Телеграф". По информации на официальном сайте оператора Киевстар, с 11 марта по 15 мая 2025 года абоненты контрактных тарифов могут раз в 7 дней активировать безлимитный интернет в приложении "Мой Киевстар".

После подключения абонент получает нетарифицируемый доступ к мобильному интернету на один день.

Важные условия акции

  • Акция доступна только абонентам контрактной формы обслуживания.
  • Действует на всей территории Украины.
  • Не распространяется на отдельные тарифы для IoT-устройств.
  • После завершения акционного дня интернет будет предоставляться по стандартным условиям тарифа.

Это предложение – отличная возможность для абонентов, требующих максимальной скорости и неограниченного трафика, например для просмотра видео, онлайн-игр или работы.

Акция продлится до 15 мая 2025 года включительно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что предлагают украинские мобильные операторы для тех, кто не пользуется мобильным интернетом.

Теги:
#Тарифы #Киевстар #Мобільний зв'язок #Мобільний оператор