Конец 3G в Киеве: что будет с мобильным интернетом

Что будет с Интернетом в Киеве после отключения 3G?

24 июня 2025 Киевстар полностью отключит частоты 3G в столице, чтобы усилить качество и скорость 4G-связи. Это очередной этап в постепенном сворачивании устаревших технологий мобильной связи в пользу более современных решений.

Об этом сообщается на официальном сайте оператора Киевстар. Решение об высвобождении частот 3G принято в целях улучшения мобильного интернета в столице. Передача частот в пользу 4G позволит:

увеличить скорость мобильного Интернета;

уменьшить нагрузку на сеть;

улучшить стабильность соединения, особенно в часы пиковой нагрузки.

В мире 3G постепенно теряет актуальность, поскольку современные гаджеты и сервисы требуют более высокой скорости соединения. Украина также идет по пути отказа от устаревших технологий, который уже состоялся во многих странах Европы.

Как изменения повлияют на пользователей?

Для большинства абонентов Киевстар изменения не станут ощутимы, ведь они уже пользуются 4G. Однако те, кто до сих пор использует 3G-соединение, могут столкнуться с трудностями доступа к мобильному интернету.

Чтобы избежать проблем, следует проверить, поддерживает ли ваш смартфон 4G. Также необходимо убедиться, что эта технология активирована в настройках устройства.

Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить USIM в любом магазине Киевстар с сохранением номера.

Отключение 3G является частью общего процесса модернизации мобильной сети в Украине. В будущем мобильные операторы продолжат развивать 4G и готовиться к запуску 5G, что обеспечит еще более высокие скорости и лучшее качество связи.

Если вы еще не перешли на 4G, сейчас лучшее время сделать это для того, чтобы получить стабильный и быстрый мобильный интернет в Киеве и по всей Украине.

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