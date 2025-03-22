Топ тарифов для тех, кто много пользуется интернетом: что предлагают украинские операторы

Как выбрать тариф для видео и соцсетей в Украине?

В современном мире, где интернет стал неотъемлемой частью жизни, многие ищут тарифы, которые обеспечат стабильный доступ к сети, высокую скорость и достаточный объем данных.

"Телеграф" рассмотрел топовые тарифы от ведущих украинских операторов, которые идеально подойдут для "живущих" в сети.

1. Киевстар – "LOVE UA Магнит Контракт"

Киевстар предлагает один из самых популярных тарифов для активных интернет-пользователей – "LOVE UA Магнит Контракт". За 220 грн на 4 недели (на начало 2025 года) вы получаете:

30 ГБ мобильного интернета;

Безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok и т.п.) после окончания основного пакета;

1200 минут на звонки по Украине на других операторов (в сети безлимит).

Этот тариф идеально подходит для тех, кто много смотрит видео или активно пользуется социальными сетями. Если вы подключаетесь как новый абонент через MNP (перенос номера), то сможете получить одну "Суперсилу" бесплатно.

2. Vodafone – "Red Pro"

Vodafone не отстает в предложениях для "интернет-зависимых". Тариф "Red Pro"за 330 грн на 4 недели предлагает:

50 ГБ Интернета;

Безлимитный доступ к мессенджерам и соцсетям даже после исчерпания основного трафика;

400 минут на все сети Украины;

Бесплатный YouTube Premium на 2 месяца при подключении.

Этот тариф – отличный выбор для нуждающихся в большом объеме данных и часто путешествующих, ведь Vodafone имеет широкое покрытие 4G. Также оператор периодически предлагает акции для новых пользователей, снижая цену на первые месяцы.

3. Lifecell – "Свободный Лайф"

Lifecell предлагает тариф "Свободный Лайф" для тех, кто хочет максимальной свободы в интернете. За 250 грн на 4 недели вы получаете:

Безлимитный интернет (с ограничением скорости до 1 Мбит/с после 50 ГБ на максимальной скорости);

1000 минут на звонки по Украине + 1000 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату тарифа

Безлимит в сети Lifecell.

Этот тариф подойдет тем, кто не хочет думать о пределе трафика. Даже после использования 50 ГБ вы сможете продолжать пользоваться сетью, хотя и с более низкой скоростью, что все еще достаточно для мессенджеров или просмотра веб-страниц.

Советы по выбору тарифа

Оцените свои потребности : Если вы предпочитаете смотреть видео в высоком качестве или играете в онлайн игры, выбирайте тариф с большим объемом данных или безлимитом (например, "Свободный Лайф" или "Red Pro").

Проверьте покрытие : Перед подключением уточните качество сигнала 4G в вашем регионе, ведь от этого зависит скорость интернета.

Воспользуйтесь акциями : Многие операторы предлагают скидки для новых абонентов или при оплате вперед – это может значительно сэкономить ваши средства.

Для тех, кто пользуется интернетом, украинские операторы предлагают широкий выбор тарифов – от доступных пакетов с 20-30 ГБ до полностью безлимитных решений. У Киевстара, Vodafone и Lifecell есть свои преимущества: "LOVE UA Магнит" выигрывает по цене, "Red Pro" – по объему данных, а "Свободный Лайф" – по свободе использования. Выбирайте тариф, который лучше всего соответствует вашим привычкам и потребностям, и наслаждайтесь бесперебойным доступом в сеть!

Ранее "Телеграф" писал о том, что скрытые платежи и несанкционированные списания средств являются распространенной проблемой среди абонентов украинских мобильных операторов, таких как Киевстар, Vodafone и lifecell.