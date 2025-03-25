Кінець 3G у Києві: що буде з мобільним інтернетом

Що буде з інтернетом у Києві після вимкнення 3G?

24 червня 2025 року Київстар повністю відключить частоти 3G у столиці, щоб посилити якість та швидкість 4G-зв’язку. Це черговий етап у поступовому згортанні застарілих технологій мобільного зв’язку на користь сучасніших рішень.

Про це повідомляється на офіційному сайті оператора Київстар. Рішення про вивільнення частот 3G прийнято з метою покращення мобільного інтернету в столиці. Передача частот на користь 4G дозволить:

збільшити швидкість мобільного інтернету;

зменшити навантаження на мережу;

покращити стабільність з’єднання, особливо у години пікового навантаження.

У світі 3G поступово втрачає актуальність, оскільки сучасні гаджети та сервіси вимагають вищої швидкості з’єднання. Україна також йде шляхом відмови від застарілих технологій, що вже відбулося в багатьох країнах Європи.

Як зміни вплинуть на користувачів?

Для більшості абонентів Київстар зміни не стануть відчутними, адже вони вже користуються 4G. Однак ті, хто досі використовує 3G-з’єднання, можуть зіткнутися з труднощами у доступі до мобільного інтернету.

Щоб уникнути проблем, варто перевірити, чи підтримує ваш смартфон 4G. Також потрібно переконатися, що у вас активована ця технологія у налаштуваннях пристрою.

Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM у будь-якому магазині Київстар із збереженням номера.

Відключення 3G є частиною загального процесу модернізації мобільної мережі в Україні. У майбутньому мобільні оператори продовжать розвивати 4G та готуватися до запуску 5G, що забезпечить ще вищі швидкості та кращу якість зв’язку.

Якщо ви ще не перейшли на 4G, зараз найкращий час зробити це, щоб отримати стабільний та швидкий мобільний інтернет у Києві та по всій Україні.

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