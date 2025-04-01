Фармацевтическая компания "Дарница" заработала почти 7 млрд грн в 2024 году

За четыре года доход почти удвоился

Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма Дарница" в 2024 году получило доход в размере 6,9 млрд грн, а чистая прибыль компании составила почти 400 млн грн.

Для сравнения, в 2020 году доход компании составлял 3,6 млрд грн, в 2021 – 4,4 млрд, в 2022 – 5,2 млрд, а в 2023 – также 6,9 млрд грн. Таким образом, за четыре года доход "Дарницы" почти удвоился.

Напомним, недавно в интервью "Украинской правде" представительница фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий заявляла, что себестоимость лекарственных средств в конечной цене может составить лишь 15%. А наценка производителя на отдельных препаратах – 85%. Завод сначала запускает препараты дешево, чтобы завоевать рынок и постепенно поднимать цену.

По данным исследования Proxima Research, за два года "Дарница" повысила цены на один из самых популярных препаратов "Цитрамон" на 120%.

Как сообщалось, в марте 2025 года в Украине были введены масштабные меры по снижению цен на лекарства. Согласно указу президента стоимость 100 наиболее важных украинских препаратов должна снизиться на 30%. Причиной стали данные о сверхприбылях фармпроизводителей и завышении цен, что ограничивало доступ украинцев к необходимым медикаментам.