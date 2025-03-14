"Супер классный инструмент": эксперт по лекарствам объяснила, как в 5 раз снизить цену импортных препаратов

Согласие официального представителя производителя лекарств не понадобится

Параллельный импорт лекарства позволит больным с тяжелыми и редкими заболеваниями получить нужные препараты и нормально жить. Этот механизм также даст возможность снизить в 4-5 раз стоимость импортных медикаментов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Инна Иваненко — исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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По ее словам, рассматривается вариант введения параллельного импорта, в том числе и для аптечных закупок (на сегодняшний день он действует для государственных и госпитальных закупок), который действует в европейских странах – членах ЕС и в Грузии.

— Простыми словами, это возможность официально ввозить лекарственные средства из стран, где они стоят дешевле без согласия официального представителя производителя, но с соблюдением всех норм качества и безопасности, — говорит эксперт по лекарствам. — При этом импортировать можно даже в иностранной упаковке, но важно обеспечить украинскую инструкцию к препарату.

Исполнительный директор БФ отмечает, что это должно повлиять на общую ситуацию на рынке, создать конкуренцию, ведь в Европе стоимость некоторых препаратов на 70-80% ниже, чем в украинских аптеках.

— Например, препарат для лечения детских расстройств психики с действующим веществом Метилфенидат в Украине продается за 4900 грн/упаковка, тогда как в Испании в 3,6 раза дешевле, то есть за 1350 грн.

На наш взгляд, это суперклассный инструмент снижения цен в аптечной сети, доказавший свою эффективность в других странах. Я не говорю, что это будет колоссальный процент попадающих в Украину препаратов, скорее, это будут точечные позиции. Однако механизм параллельного импорта поможет пациентам с тяжелыми и редкими заболеваниями получить доступ к нужным препаратам и нормально жить, — подытожила Инна Иваненко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", кто и почему поднимает цену лекарства в Украине.