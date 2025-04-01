Фармацевтична компанія "Дарниця" заробила майже 7 млрд грн у 2024 році

За чотири роки дохід майже подвоївся

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма Дарниця" у 2024 році отримало дохід у розмірі 6,9 млрд грн, а чистий прибуток компанії становив майже 400 млн грн.

Для порівняння, у 2020 році дохід компанії складав 3,6 млрд грн, у 2021 — 4,4 млрд, у 2022 — 5,2 млрд, а у 2023 — також 6,9 млрд грн. Таким чином, за чотири роки дохід "Дарниці" майже подвоївся.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю "Українській правді" представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявляла, що собівартість лікарських засобів у кінцевій ціні може становити лише 15%. А націнка виробника на окремих препаратах — 85%. Завод спочатку запускає препарати дешево, щоб завоювати ринок, і поступово підіймати ціну.

За даними дослідження Proxima Research, за два роки "Дарниця" підвищила ціни на один з найпопулярніших препаратів "Цитрамон" на 120%.

Як повідомлялося, у березні 2025 року в Україні було запроваджено масштабні заходи для зниження цін на ліки. Відповідно до указу президента, вартість 100 найбільш важливих українських препаратів має знизитись на 30%. Причиною стали дані про надприбутки фармвиробників і завищення цін, що обмежувало доступ українців до необхідних медикаментів.