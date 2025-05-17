Пенсионеров снова обворовывают. Мошенники используют новую схему с Ощадбанком

Звонят якобы от Пенсионного фонда

В Украине появилась новая мошенническая схема для пенсионеров. Благодаря ей воры списывают все деньги с карты Ощадбанка.

Об этом в сети сообщил пользователь Олег Карпов. Отмечается, что пенсионеры получают по телефону звонок якобы от Пенсионного фонда Украины.

"Они называют все ваши данные: ФИО, адрес, место работы. Говорят, что произведен перерасчет пенсии за 2016-2018 гг. (на самом деле за эти годы перерасчет не производился) и предлагают пройти перерегистрацию по телефону", — говорится в сообщении.

Далее мошенники называют первые цифры ощадовской карты, у всех они одинаковые, и просят пенсионера назвать другие цифры. После этого продиктовать код, который приходит сразу на телефон. В результате этого действия со счета моментально списываются все деньги. А учитывая тот фактор, что целевая аудитория мошенников пенсионеры схема в большинстве своем работает.

Заметим, если с банковских счетов были списаны деньги мошенниками, то банк не сможет вернуть их. К тому же, даже после открытия уголовного производства получить средства обратно не получится.

Большинство украинцев получают пенсии именно на счет Ощадбанка, где могут храниться немалые средства. Кроме этого, пенсионеры не всегда распознают мошеннические схемы и попадают на этот крючок, поэтому проинформируйте родных и знакомых, чтобы уберечь от этого.

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