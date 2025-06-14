Гроші зникли, а власниця ще й винна: клієнтка розповіла про проблеми з одним із найбільших банків України

Постраждала стверджує, що банк заблокував застосунок без пояснень і радить видалити його

В одному з провідних банків України – "Райффайзен Банку" – знову зафіксовані проблеми з безпекою, що призводять до зникнення коштів із карток клієнтів. Нещодавній випадок стався з користувачкою, яка заявила про викрадення понад 40 тисяч гривень через функцію портмоне, при цьому стверджує, що жодних підтверджень операції не надходило, а телефон під час списання коштів був у неї в руках.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. "На мій телефон підтверджень не приходило, нікому інформацію про дані картки не надавала. І от на другий день після надходження кошти були викрадені. Банк стверджує, що це було підтвердження з мого боку, але в момент виведення коштів жодного підтвердження не було", — розповіла жінка.

Вона звернулася до поліції, було відкрито кримінальне провадження, а також надіслано заяву до банку з проханням розслідувати інцидент і повернути кошти. Однак відповіді від банку довгий час не надходило, а в останній телефонній розмові оператор натякав, що клієнтка могла скомпрометувати карту сама.

У відповідь "Райффайзен Банк" висловив співчуття щодо інциденту, наголосивши на важливості безпеки коштів, але закликав клієнтів дотримуватись правил безпеки. "Ми прагнемо надавати послуги найвищої якості, і безпека коштів клієнтів — один із наших пріоритетів. Однак власник картки також має піклуватись про її захист. Якщо шахраї отримають дані Вашої картки, вони можуть використати їх для проведення платежів. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами і робимо все можливе для розслідування", — йдеться в заяві організації.

Водночас клієнтка обурена тим, що банк заблокував застосунок без пояснень і радить їй видалити його, що ускладнює розслідування.

Як висновок, цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність пильності кожного користувача банківських послуг.

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