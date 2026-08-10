Украинцы массово переходят на наличку, названы сразу 5 причин

На руках населения почти триллион наличной гривны

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Украинцы все активнее используют наличку. Рост спроса на бумажные деньги вызван комплексом причин.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Тотальный финмониторинг: почему украинцы массово уходят в "кэш" и как жить без банков

Почему украинцы массово переходят на наличку — 5 причин

Усиление финансового мониторинга банками. Из-за этих проверок все чаще происходит принудительное закрытие счетов. Украинцам не нравится необходимость оправдываться за собственное состояние или операции. Кто-то не хочет носить многочисленные документы, а кто-то просто не имеет необходимых деклараций и справок.

Военные действия и вызванная ими нестабильность. В этих условиях люди хотят иметь запас наличных денег, который может пригодиться в экстремальной ситуации.

Риск внезапных отключений электроэнергии. Из-за этого могут возникать проблемы с безналичным расчетом. Украинцы стремятся иметь запас наличных денег на такие случаи.

Когда в Украине больше всего печатали наличных денег. Инфографика "Телеграф"

Недоверие к банкам. Оно осталось у части украинцев, в частности тех, кто имел непростые времена в 2015—2017 годах, в период так называемого банкопада (закрытие более 90 банков). Недоверие существует даже несмотря на государственную гарантию на все банковские вклады населения в полном объеме во время военного положения и еще через три месяца после его завершения. Не все готовы ожидать выплаты компенсаций и проходить процедуры Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Рост теневого обращения экономики. Причины в усилении налогового давления (в частности из-за улучшения администрирования), военных действиях, а также в активизации мошенников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Украине необходима новая купюра в 2000 гривен. Пять причин назвал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков.