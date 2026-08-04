Почему Украине не обойтись без купюры 2000 гривен: банкир назвал 4 причины

Введение в оборот нового номинала является закономерным

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Появление банкноты номиналом 2000 грн станет закономерным этапом развития украинской денежной системы. Такое решение связано не только с ростом зарплат и цен, но и с изменениями в структуре наличного обращения и желанием снизить затраты на обслуживание банкнот.

Об этом в новом подкасте на YouTube-канале Finance.ua рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.

Рост зарплат и цен

Одной из главных причин введения новой купюры являются существенные изменения в экономике после появления банкноты номиналом 1000 грн. За семь лет среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно в три раза, а общий уровень цен – вдвое. Поэтому для осуществления крупных наличных расчетов все чаще требуется больше банкнот, чем раньше.

Тысячная банкнота уже работает на грани своих возможностей

Еще одним аргументом является изменение структуры наличного обращения. Общий объем наличных денег в Украине вырос с почти 390 млрд грн в 2019 году до более 970 млрд грн по состоянию на 1 июля 2026 года. При этом на банкноты номиналом 1000 грн уже приходится более 55% всех наличных по сумме.

"Когда более половины всей суммы наличных формирует одна крупнейшая банкнота, это означает, что она работает почти на грани своего функционала. Экономика фактически переросла банкнотный ряд, сформированный семь лет назад", — отметил эксперт.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный/Facebook

Новая купюра поможет сократить расходы

По словам Сергея Мамедова, еще одной причиной является экономия средств на обслуживании наличных денег. Для обеспечения одинаковой суммы нужно вдвое меньше банкнот номиналом в 2000 грн, чем купюр по 1000 грн. Это позволяет сократить затраты на изготовление, транспортировку, инкассацию, перечисление, хранение и утилизацию изношенных банкнот.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный/Facebook

Возвращение в исторический диапазон

Отдельно банкир объяснил, почему речь идет именно о номинале 2000 грн. По его словам, новая купюра фактически возвращает самый большой номинал к исторически привычному диапазону в долларовом эквиваленте. Так, в 1996 году банкнота 100 грн соответствовала примерно 57 долларам, купюра 1000 грн в 2019 году — около 40 долларам, а банкнота 2000 грн при условном курсе 45 грн за доллар составит чуть больше 44 долларов.

"Новый самый большой номинал фактически возвращается в исторически привычный диапазон — около 40–60 долларов. Поэтому 2000 гривен — это не случайная цифра, а закономерное продление банкнотного ряда", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что купюра номиналом 2000 гривен, которая должна войти в денежное обращение Украины с 4 сентября 2026 года, будет не сразу приниматься всеми платежными терминалами и банкоматами в нашем государстве. В лучшем случае это произойдет в декабре.