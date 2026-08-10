Почему Россия терроризирует именно Киев и склады: в ГУР дали четкий ответ

В разведке назвали главные цели врага

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Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий объяснил, с какой целью Россия регулярно бьет по Киеву и логистическим центрам. По его словам, враг преследует несколько целей.

Россиянам не дают покоя два направления ОПК Украины

Как объяснил Скибицкий в интервью "РБК-Украина", Киев, как и Запорожье, Днепр, Харьков – центры нашего оборонно-промышленного комплекса. Россия считает особенно опасными и ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК.

"Первый – это наша баллистика, они стараются не допустить наш выход на серийное производство этого вооружения. Второй – все, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты – и по нефтепереработке врага, и по логистической системе РФ, по Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну", — пояснил замглавы ГУР.

Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Почему РФ атакует Киев

Еще одна цель массированных ударов по Киеву — попытка дестабилизировать ситуацию в столице, чтобы это повлекло за собой нестабильность по всей стране. Россияне мыслят в своей логике.

"У них наиболее защищены два города — Москва и Санкт-Петербург, это фактически и есть Россия. Они делают все для того, чтобы в этих городах не было даже малейшей протестной активности, иначе — она ​​масштабируется на всю федерацию. Они исходят из такой же логики и в отношении Украины: если в Киеве будет дестабилизация — она ​​будет распространяться и на другие регионы", — отметил Скибицкий.

Если удары успешны, россияне раскручивают эту тему в нашем информпространстве. Враг представляет это как повод для обвинения нашей власти, Сил обороны, Воздушных сил и т.п.

"Все это сводится к их конечной цели, которая подкреплена в их внутренних документах. Во-первых – поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель – захват Донецкой и Луганской области. Второе – касается наших предстоящих выборов: они ставят для себя цель получить в Украине такое руководство, которое было бы по меньшей мере нейтральным в своем отношении к РФ", — говорит генерал-майор.

Какие цели на территории Украины являются приоритетными для РФ

Первоочередной целью врага является критическая инфраструктура Украины. Зимой — это электричество и система теплоснабжения.

"Сейчас – это, во-первых, ОПК. Во-вторых – это логистика – и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство", — говорит Скибицкий.

По его словам, Россия устраивает террор кораблям в Черном море. Она не просто поражает гражданские суда, а методически уничтожает их, чтобы не давать нам возможность торговать. В то же время враг пытается атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры.

"Кроме того, агрессор пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Россияне же рассказывают, что такие объекты, как Rozetka или "Новая почта" доставляют комплектующие к дронам, но в реальности этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора", — пояснил замглавы ГУР.

Он добавил, что атаки происходят накануне российских выборов. Российские власти на фоне результативных ударов Украины по их логистике пытаются такими ударами поддержать собственное население.

Как сообщал "Телеграф", Россия изменила тактику ударов. Известный волонтер объяснил, какие объекты находятся под угрозой.