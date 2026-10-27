Ошиблись ценником или обманывают? Сотрудник АТБ назвал реальную причину разницы цен в зале и на кассе

Такие ситуации не стоит оставлять без внимания

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Покупатели супермаркетов нередко замечают: в торговом зале товар стоит дешевле, чем на кассе. Дело может быть не в намеренном обмане, а в том, что сотрудники не успевают вовремя обновлять ценники. На это влияют высокая нагрузка на персонал и постоянные изменения цен.

Как пояснил источник "Телеграфа", работа с ценниками требует немало усилий: в магазинах регулярно проверяют и меняют тысячи обозначений на полках. При большом потоке покупателей и широком ассортименте сотрудники физически не всегда успевают сделать это вовремя.

Работу осложняют отключения электроэнергии и переучеты. В таких условиях обновление информации в торговом зале может задержаться: на полке остается старая цена, а на кассе уже отображается новая.

О разнице покупатель может узнать только во время оплаты. Особенно неприятно это, если человек рассчитывал на скидку или выбрал товар, ориентируясь на указанную стоимость.

Что делать, если цена на кассе отличается от ценника?

Если при расчете стоимость товара оказалась выше, чем на полке, сразу сообщите об этом кассиру или обратитесь к администратору магазина. Покажите ценник и уточните, какая цена действует на момент покупки.

Само расхождение еще не доказывает, что магазин намеренно обманывает покупателей. Но цену стоит проверить до завершения расчета и не оставлять такую ситуацию без внимания.

Разница между ценой на полке и в чеке может возникнуть из-за того, что ценники обновили несвоевременно. Какова бы ни была причина, внимательно проверяйте итоговую сумму покупки.

Как сообщал "Телеграф", в сети супермаркетов "АТБ" на ценниках могут указывать скидки 30%, 40% или 50%. Однако высокий процент сам по себе не означает, что товар выгоднее аналогов. Перед покупкой сравните цену за килограмм или литр, а также проверьте вес и объем упаковки во время акции. Так покупатель сможет учесть размер скидки и стоимость товара с учетом его количества.