Миллиард на плавучие мосты или паромы? Как могут выглядеть новые переправы через Днепр

Город готовит запасной маршрут на случай повреждения ключевых транспортных артерий столицы

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В Киеве рассматривают проект комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных дорог к ним. Они могут стать дополнительным транспортным маршрутом на случай повреждения существующих мостов на фоне усиления российских ударов по инфраструктуре.

О планах сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Совета обороны столицы 27 октября. По его словам, инициативу выдвинуло государство, а Кабинет министров уже принял соответствующее постановление.

Город намерен направить на проект 1 млрд гривен. Где именно разместят переправы, пока не сообщается.

Кто определит места строительства

Конкретные места для переправ определит военное командование. Согласовывать их будет, в частности, Киевская городская военная администрация, рассказал Кличко.

Проект предусматривает и строительство подъездных дорог. Они нужны, чтобы сохранить сообщение между берегами реки, если возникнут проблемы с существующими мостами.

Проект строительства комбинированных водных переправ. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что предусматривает решение Кабмина

15 октября 2026 года правительство постановлением №1295 утвердило экспериментальный проект строительства комбинированных водных переправ. В нем участвуют Киев и десять областей: Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская и Черкасская.

К проекту планируют привлечь Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, Министерство обороны, Государственную специальную службу транспорта, "Укрзализныцю" и другие профильные структуры.

Проект будет действовать во время военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления постановления в силу. Чтобы ускорить работы, правительство упростило строительные процедуры: эти объекты включили в перечень работ, которые можно выполнять без обычных разрешительных документов и последующего ввода в эксплуатацию.

Кабмин также рекомендовал местным военным администрациям решить вопрос о выделении средств из местных бюджетов на первоочередные работы в 2026 году.

Как могут выглядеть новые переправы

Комбинированная водная переправа – инженерное сооружение, которое может соединять участок перехода через воду с береговыми конструкциями и подъездными дорогами. Один из возможных вариантов – понтонная переправа из плавучих секций, соединенных в единую проезжую часть.

Однако подтверждений, что в Киеве собираются строить именно понтонные мосты, пока нет. В публичном сообщении не раскрывают тип конструкций, их пропускную способность и точные места размещения.

Ранее Кличко заявлял, что понтонные переправы не смогут полностью заменить обычные мосты по пропускной способности. При этом город должен быть готов к разным сценариям на случай повреждения транспортной инфраструктуры.

Переправы рассматривают как дополнительный способ сохранить транспортное сообщение через Днепр. Пока известно, что на проект планируют выделить 1 млрд гривен. Сроки начала работ и параметры будущих сооружений не объявлены.

Как могут выглядеть новые переправы в Киеве. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", перекрытие мостов в Киеве во время воздушных тревог снижает риски для людей в случае российского удара, но затрудняет передвижение по городу. Построить альтернативные переправы через Днепр реально. Однако, по оценке Сухомлина, этот проект сложнее, чем восстановление небольшого моста или обустройство переправы на другой реке, и завершить его за несколько месяцев не получится – считает Сухомлин. Новые переправы могут облегчить передвижение, но не станут полноценной заменой существующим мостам.