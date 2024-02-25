Попрощаться со Степаном Хмарой пришли Юлия Тимошенко, Алексей Данилов и Дмитрий Гордон (репортаж)

Провести политика в последний путь пришло более полутысячи человек

Сегодня, 25 февраля, в Киеве простились с известным политиком и узником советских лагерей Степаном Хмарой. Борец за украинскую независимость умер в возрасте 86 лет от онкологии.

Журналисты "Телеграфа" посетили торжественную прощальную церемонию.

Многие цветы и флаги

Церемония началась в 10.00 в холле Киевской консерватории.

С самого утра зал динамически заполнялся. Почтить память Степана Облака пришли родные, друзья, коллеги и просто неравнодушные граждане.

Среди гостей – секретарь СНБО Алексей Данилов, депутат Юлия Тимошенко, журналист Дмитрий Гордон вместе с женой. Последние пробыли недолго, однако принесли букет из длинных красных роз и выразили соболезнования жене диссидента — Роксолане.

Роксолана Облако

Практически каждый гость прощальной церемонии приносил с собой цветы. Это были красные, желтые и белые розы, гвоздики, нарциссы и символические желто-голубые букеты.

В зале изобиловали погребальные венки, украшенные лентами с подписями родных. Среди них: "От брата Василия", "От внучки Ярины", "От жены Роксоланы", "От дочери Соломии", а также трогательное от сына: "Я любил тебя, папа".

Символическим для украинского героя был флаг ОУН. Один из мужчин в течение всей церемонии, более 4 часов, держал в руках красно-черный флаг.

Среди гостей было много военных, почитавших Степана Хмару, поклоняясь перед его гробом. Известно, что политик помогал украинским защитникам.

Последние месяцы жизни Степан Хмара лечился вместе с ранеными бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады. Он был на попечении азовской Патронатной службы.

Жизнь, посвященная Украине

На экране в Киевской консерватории представили видео, что напомнило о жизни и деятельности Степана Хмары. Это были бессчетные интервью, личные фото, отрывки из главных моментов его истории.

Гости прощальной церемонии увидели кадры со дня провозглашения независимости Украины, где Степан Хмара был одним из активных участников. Вспомнились и многочисленные суды, где он мужественно защищал людей, пострадавших от жестокости Беркута.

В одном из интервью Степан Хмара поделился своими мыслями по поводу ядерного оружия. Он всегда считал ее сохранение гарантией безопасности Украины, "подарок" за все страдания народа.

"Мы были бы очень влиятельными и мощными", — говорил он. " Мы были бы третьим ядерным государством в Европе. А Украина может быть без ядерного оружия только в безъядерном мире. И поверьте, на нас нападет либо Россия, либо кто-нибудь другой".

Видеовоспоминания о Степане Хмаре стали трогательным дополнением к прощальной церемонии, еще раз напомнив о его принципиальности, мужестве и неутомимой борьбе за Украину.

Для тех, кто следил за его выступлениями с трибуны и видел его на митингах, казалось, что Степан Хмара всегда был в эпицентре событий.

Сначала власти не способствовали тому, чтобы провести прощание

В полдень гроб со Степаном Хмарой отнесли на Майдан Незалежности. Даже, несмотря на неприятный дождь и тревожный ветер, чтобы попрощаться с политиком, пришли более полутысячи человек.

Его жена Роксолана Хмара поблагодарила всех, кто поддерживал больного Степана Ильковича за последние несколько месяцев.

— Степан боролся за жизнь и боролся после смерти. Сначала нам не давали прощания: ни в Украинском Доме, ни в филармонии, ни в других помещениях. Дошло до того, что за день нам нужно было его хоронить, но негде было! Мы не имели места на Байковом кладбище. Хотя в Верховной Раде говорили, что хотят помочь и похоронить Степана как надо. Тогда я сказала им, что если они не дадут достойного места, то украинцы отпевают моего мужа прямо на Майдане Независимости и похоронят здесь. И весь мир будет знать, кто он такой, – говорит Роксолана.

Выступить с речью просили многие друзья Степана Хмары, которые вспоминали как герой голодал вместе со студентами и выходил на одиночные пикеты, был бок о бок во время становления Независимости, Оранжевой революции, Революции Достоинства.

Глава союза АТО Сергей Бабаев рассказал, что узнал о смерти своего друга, когда был под Авдеевкой и проехал около 1000 км за рулем, чтобы попрощаться.

— Меня делегировали все воины и попросили низко поклониться жене Роксолане, сыну Тарасу, всем родным и близким. Его дух революционера над нами и сейчас он среди нас, – говорит мужчина.

Военный говорит, что хочет, чтобы украинцы запомнили этот день и знали, что наши воины никогда не уступят свои земли. И что, нам, украинцам, нужно продолжать дело Степана Хмары.

Отпевали Степана Облако в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле. А похоронили политика на Байковом кладбище, где ему все же выделили место.