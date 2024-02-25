"Они его убили. И где реакция?": Зеленский жестко высказался о смерти Навального

Он считает, что это было убийство

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального связана с убийством. Глава государства уверен, что политика убил Кремль.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

"У них был один человек (Алексей Навальный), который мог вести оппозиционную политику. Он за это был в тюрьме. Они его убили. И не надо сейчас говорить, каким образом. Они его убили Кремлем — и где их ответ как общества и общественности. Это же их гражданин. Почему спрашивают меня (о Навальном — ред.). Так спросите у них (россиян — ред.), он же — их гражданин. Потому что им все равно на это", — сказал он.

Следует отметить, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов назвал причину смерти Навального. По его словам, российский политик Алексей Навальный скончался естественной смертью. Причиной стал отрыв тромба.

Об этом он сказал во время форума "Украина.год 2024". Буданов говорит, что информация об этом подтверждается.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть. — Ред.)", — сказал он. Буданов.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии. По предварительной версии, причиной стал оторвавшийся тромб. После вскрытия тела матери сказали, что оппозиционер умер из-за "синдрома внезапной смерти".