В Киеве надолго ограничат движение по одному из проспектов: причины и карта

Заранее планируйте свой маршрут

Со вторника, 27 февраля по воскресенье, 9 марта, в Днепровском районе Киева ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на КП "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, движение транспорта будет ограничено по путепроводу на проспекте Броварском, который располагается между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" в направлении города Бровары.

Здесь рабочие будут ликвидировать повреждения дорожного покрытия с перекрытием движения транспорта во второй полосе. Движение будет временно ограничено вплоть до 00:00 9 марта 2024 года.

Схема проведения ремонтных работ

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вКиеве сотрудники инспекции по парковке начали проводить регулярные рейды по улицам города. Во время проверок припаркованные не по правилам автомобили будут эвакуировать.