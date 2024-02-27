У Києві надовго обмежать рух по одному з проспектів: причини та карта

Заздалегідь плануйте свій маршрут

З вівторка, 27 лютого по неділю, 9 березня, у Дніпровському районі Києва обмежать рух транспорту по одній з ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на КП "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, рух транспорту буде обмежений шляхопроводом на Броварському проспекті, який розташовується між станціями метро "Дарниця" і "Лівобережна" у напрямку міста Бровари.

Тут робітники ліквідуватимуть пошкодження дорожнього покриття з перекриттям руху транспорту в другій смузі. Рух буде тимчасово обмежений до 00:00 9 березня 2024 року.

Схема проведення ремонтних робіт

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві співробітники інспекції з паркування почали проводити регулярні рейди вулицями міста. Під час перевірок припарковані не за правилами автомобілі евакуюватимуть.