В Киеве откроют станцию метро, которая не работала с начала войны

Важная информация для жителей столицы

В пятницу, 8 марта, наземная станция столичного метрополитена "Днепр" возобновит свою работу в обычном режиме. Однако во время воздушной тревоги она будет закрыта для перевозок из соображений безопасности.

Стоит отметить ,что станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, станция метро "Днепр" в Киеве полностью возобновляет свою работу. График движения, по предварительным данным, останется прежним: с 05:41 до 22:36. Полноценно работать станция начнет уже в пятницу, 8 марта.

Не смотря на это, в КГГА жителям и гостям столицы напомнили о том, что станция метро "Днепр" — наземная. Именно поэтому во время воздушной тревоги она будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Стоит отметить, что станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения. Она располагается на "красной" ветке метрополитена.

Для справки: "Днепр" — это наземная станция киевского метрополитена. Расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк". Открыта 6 ноября 1960 года в первой очереди строительства и до 1965 года являлась конечной. Вид с платформы этой станции очень живописен — отсюда можно увидеть реку Днепр, остров Гидропарк и высокий правый берег Днепра.

Станция "Днепр" расположена на "красной" ветке

Напомним, ранее в Киеве шесть станций метро на "синей ветке" оказались закрыты из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее же "Телеграф" сообщал о том, что Кличко назвал сроки возобновления движения между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демиевская". По его словам, работы идут по плану и поезда здесь начнут ходить уже летом этого года.