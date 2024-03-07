У Києві відкриють станцію метро, яка не працювала з початку війни

Важлива інформація для мешканців столиці

У п’ятницю, 8 березня, наземна станція столичного метрополітену "Дніпро" відновить свою роботу у звичайному режимі. Однак під час повітряної тривоги її буде закрито для перевезень з міркувань безпеки.

Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, станція метро "Дніпро" в Києві повністю відновлює свою роботу. Графік руху, за попередніми даними, залишиться колишнім: з 05:41 до 22:36. Повноцінно працювати станція почне вже в п'ятницю, 8 березня.

Незважаючи на це, у КМДА жителям і гостям столиці нагадали про те, що станція метро "Дніпро" — наземна. Саме тому під час повітряної тривоги вона буде закрита для перевезень пасажирів з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів від початку повномасштабного вторгнення. Вона розташовується на "червоній" гілці метрополітену.

Для довідки: "Дніпро" — це наземна станція київського метрополітену. Розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Арсенальна" і "Гідропарк". Відкрита 6 листопада 1960 року в першій черзі будівництва і до 1965 року була кінцевою.

Краєвид із платформи цієї станції дуже мальовничий — звідси можна побачити річку Дніпро, острів Гідропарк і високий правий берег Дніпра.

Станція "Дніпро" розташована на "червоній" гілці

Нагадаємо, раніше у Києві шість станцій метро на "синій гілці" виявилися закритими через підтоплення і тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди почнуть ходити вже влітку цього року.