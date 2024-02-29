"Роботы идут по графику": Кличко рассказал, как обстоят дела на закрытых станциях метро (видео)

Ситуация вокруг киевской подземки не перестает волновать рядовых горожан

Движение поездов между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская", которые ранее были экстренно закрыты из-за подтопления, планируется восстановить уже этим летом. Работы в перегонном тоннеле идут по графику и проводятся ежедневно.

Эксперты говорят о том, что причиной подтопления стали неправильные проектные решения и некачественные строительные материалы. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев 24".

По словам Кличко, экспертные исследования в перегонном тоннеле еще продолжаются, однако окончательные выводы можно будет сделать после того, как проблемный участок будет "раскрыт" снаружи.

Он подчеркнул, что движение между станциями метро "Лыбедская" и "Демиевская" был закрыт, чтобы ни в коем случае не произошла трагедия, так как на этом участке начал стремительно проседать грунт. На данный момент работы здесь идут по графику и возобновить движение планируют уже этим летом.

"Делаем все, чтобы до конца лета все работы были завершены. Если не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, движение метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" будет восстановлено", — сказал мэр Киева.

Стоит отметить, что ранее Глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко высказал опасения насчет того, что с наступлением весенних паводков киевский метрополитен может полностью уйти под воду.

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее же "Телеграф" рассказывал о том, что "синяя" ветка столичного метрополитена может стать вообще бесполезной и утратить свою целесообразность. Это произойдет в том случае, если тоннель между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" закроют на время плановых работ.