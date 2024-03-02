"Деньги на водолазов разворовали": эксперт о том, почему в Киеве сложилась плачевная ситуация с метро и мостами (видео)

О проблемах столичного метрополитена все знали, но для предотвращения трагедии ничего не предпринималось

На обследование состояния моста Метро и самого метрополитена выделялись миллионы гривен, которые просто "списывались" и разворовывались. Именно поэтому в столице наблюдается удручающая ситуация с состоянием как подземки, так и большинства мостов.

Об этом рассказал в интервью глава Офиса Трансформации Максим Бахматов. По его словам, столичные власти знали о проблемном участке киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демиевская", но предпочли ничего не делать.

Максим Бахматов отметил, что на потенциально аварийный прогонный тоннель между "Лыбедской" и "Демиевской" киевские власти осознанно не обращали внимание на протяжении 13 лет.

Именно такое халатное отношение к состоянию метрополитена и стало причиной подтопления, в результате которого было закрыто 6 станций столичной подземки.

Также Бахматов рассказал журналистам о том, что деньги, которые выделялись на проведение регулярного обследования состояния метрополитена просто "списывались и разворовывались". Кроме этого, в Киеве был реализован "интересный кейс" с мостом Метро.

Так, на обследование подпорок моста Метро каждые полгода, согласно законодательству Украины, выделялись миллионы гривен. За эти деньги должны были наниматься водолазы, которые бы и контролировали состояние подземнойчасти конструкции. Как оказалось, все выделенные на это деньги были украдены, а "мифические" водолазы просто ставили подписи под необходимыми документами.

"Было украдено условно 20-30 миллионов гривен, которые просто списали на мифических водолазов, так как ничего не делалось. Водолазы типа ставили подпись, что они проводили исследование. На самом деле ничего никто не делал и деньги просто воровали. И такая ситуация с инфраструктурой наблюдается по всему Киеву", — подчеркнул Бахматов.

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Стоит отметить, что еще в 2018 году проверка показала, что метромост имеет четыре балла по пятибалльной системе оценки аварийности. Здесь было запланировано провести масштабные ремонтные работы, однако этому помешал сначала ковид, а затем и полномасштабное вторжение РФ.

В 2023 году появилась информация о том, что в бюджете Киева на 2024 год заложены средства на проведение работ, связанных с изучением состояния моста. Тогда же начали говорить о том, что если исследования покажут, что путепровод эксплуатировать в его нынешнем состоянии опасно, то его закроют для проезда.

После этого в КГГА поспешили успокоить горожан и сообщили о том, что в 2024 году будет проведена работа по укреплению опор моста и это никак не повлияет на работу столичного метрополитена — "красная" ветка будет функционировать в штатном режиме.

Мост Метро в Киеве - это грандиозное сооружение

Ранее же "Телеграф" сообщал о том, что Кличко назвал сроки возобновления движения между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демиевская". По его словам, работы идут по плану и поезда здесь начнут ходить уже летом этого года.