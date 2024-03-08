Куди сходити у Києві на 8 березня: список найцікавіших заходів

Проведіть час разом із рідними та близькими людьми

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу. Дозвольте собі трохи розслабити та зарядитися позитивними емоціями – проведіть 8 березня цікаво, весело та незабутньо.

Редакція "Телеграфа" пропонуємо до вашої уваги добірку яскравих івентів, які пройдуть у Києві у п’ятницю, 8 березня. Столичні заклади чудово підготувалися до свята весни та вигадали розваги на будь-який смак!

Група "Артіш". Концерт до початку весни

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: GARNISON, вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 150 гривень

Група "Артіш". Концерт до початку весни

Цього дня рок-гурт "Артіш" виступить перед глядачами з теплим весняним концертом, під час якого прозвучать як українські, так і світові хіти.

На вас чекає нова унікальна програма з найвідомішими піснями всіх часів.

Ви почуєте кавери на такі відомі гурти як Nirvana, Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles, Nazareth, Брати Гадюкіни, а також пісні з фільмів Тарантіно.

Imagine Dragons Tribute

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Barbeer Music Pub, вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Imagine Dragons Tribute

У п’ятницю, 8 березня, Barbeer Music Pub запрошує вас на триб’ют-концерт культового американського поп-рок гурту Imagine Dragons.

Ви почуєте легендарні "Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London.

Одразу після концерту у цьому ж залі можна буде продовжити танцювати під найкращі хіти до 23:00.

Стендап від жінок

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Malbec Tango and Wine, вул. Боричів Тік, 41-а

Вартість: 250 гривень

Стендап від жінок

Келих вина, смачні страви, Поділ — для багатьох саме так звучить ідеальний вечір п’ятниці. І саме так організатори пропонують зустріти його цього тижня!

З невеликим приємним доповненням — виступами талановитих київських комікес. Цього вечора на сцені:

Катерина Мамайсур

Настя Бринза

Богдана Стаховська

Катя Накопюк

Вистава "Зелені коридори"

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Театр Драматургів, вул. Петра Сагайдачного, 25-г

Вартість: 400 гривень

Вистава "Зелені коридори"

Вікове обмеження: 18+. П’єса з елементами абсурду та чорного гумору.

П’єса про чотирьох біженців з України після повномасштабного вторгнення та про їхню недобровільну євроінтеграцію. Спроба проаналізувати відносини України з ЄС, відрефлексувати травматичний досвід біженства, втрати та стосунки з рідним домом.

Постановка Олекси Гладушевського – це соціальна сатира, іноді жорстка, а іноді шокуюча. Несподіваний кастинг та зухвала режисерська концепція перевертають п’єсу з ніг на голову, не втрачаючи при цьому авторського задуму, а навпаки, розширюючи можливості тексту.

Кіно-хіт "Вічне кохання"

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Театральний зал Київської фортеці, вул. Госпітальна, 24-а (вхід з бульвару Лесі Українки між будинками 12 та 14)

Вартість: 200 гривень

На концерті пролунають вокально-музичні хіти з усього світу у виконанні найкращих київських виконавців.

На глядачів-слухачів чекає затишна атмосфера біля каміна у старовинних стінах Київської фортеці, а також ексклюзивна весняна концертна програма.

Частину коштів від продажу квитків буде спрямовано на підтримку Сил оборони України.

8 березня. Стендап на Подолі

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: F-Bar, вул. Хорива, 25/12

Вартість: 300 гривень

8 березня. Стендап на Подолі

Стендап до 8 березня про дівчат, стосунки і не тільки.

Перед глядачами на сцені виступатимуть:

Ярослав Пиріг

Володимир Кульчуцький

Влад Солонський

Організатори зазначають, що 20% прибутку буде перераховано на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 90 хвилин. Шоу-програму представлено українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років та старше.

Пісні найкращих королев поп-музики

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Docker-G pub, вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 200 гривень

Пісні найкращих королев поп-музики

На гостей заходу чекає насичена музична програма. Цього вечора ви почуєте легендарні світові хіти та насолодитеся творчістю таких королев поп-музики, як Мадонна, Леді Гага, Пінк, Тіна Тернер, Барбра Стрейзанд та багато інших.

Заряд позитивних емоцій та гарний настрій – гарантовані!

Ліда Лі. Вар’єте "Рояль" (вік: 21+)

Коли: 8 березня, початок о 18.30

Де: Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4

Вартість: 1140 гривень

Ліда Лі. Вар’єте "Рояль"

Вар’єте-шоу "Рояль" – це синергія музичних перформансів та витонченої сексуальності.

Організатори шоу запрошують глядачів на побачення з Парижем: на вас чекає затишна атмосфера, зручне крісло, келих ароматного вина та яскраве шоу у найкращих традиціях кабаре.

Окрема насолода – це виконання відомих мелодій в оригінальному аранжуванні від відомого українського музиканта та композитора Олексія Боголюбова. А постановка хореографії від українських танцівниць – Ганни Паламарчук, Катерини Тришиної та Світлани Черниш вразить своєю майстерністю.

У вартість квитка входить відвідування шоу та вечеря: холодні закуски (на вибір із трьох) та келих вина (біле/червоне/просеко).

Під час виступів вар’єте-шоу "Рояль" буде зібрано кошти на підтримку ЗСУ.

Вік гостей: 21+.

Стендап 8 березня

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Будинок Актора, вул. Ярославів Вал, 7

Вартість: від 300 гривень

Стендап 8 березня

Стендап про дівчат, стосунки та про безліч інших життєвих штук.

Перед глядачами виступатимуть відомі українські стендап-коміки:

Слава Бу

Хачатур

Святослав Марченко

Іван Жорноклей

Організатори зазначають, що 20% прибутку буде перераховано на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 90 хвилин. Шоу-програму представлено українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років та старше.

Вистава "Відьма" (вік: 21+)

Коли: 8 березня, початок о 15.00

Де: Арт-студія "Темний Софіт", вул. Володимирська, 71 (вхід з двору)

Вартість: 400 гривень

Вистава "Відьма"

Коли ти все життя не можеш побудувати стосунки, страждаєш від проблем та самотності, а ще живеш у Середньовіччі, де жінок спалюють на вогнищах, катують, ґвалтують і топлять, то ти починаєш ненавидіти весь світ, а чоловіків — більше за інших. Однак ти все одно шукаєш свою людину і чекаєш дива … Робиш розклад на картах "Таро" і раптом він приходить! Що ж тепер робити?

На вас чекає середньовічний антураж, містика та гумор, а також любовний трикутник між Лицарем, Відьмою та Смертю.

Мова вистави: російська.

Вільна посадка.

Вік гостей: 21+.

Парк ілюмінацій. ILLUMINARIUM. Магія світла

Коли: 8 березня, початок з 17.00 до 22.00

Де: ВДНГ, Яблуневий сад, пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 150 гривень

Парк ілюмінацій. ILLUMINARIUM. Магія світла

На вас чекає унікальний арт-простір, де кожен може насолоджуватися казковою атмосферою та створювати незабутні моменти. Ілюміновані тунелі, арки та скульптури допоможуть створити унікальні фотографії на згадку.

Загальна кількість інтерактивних скульптур тут – понад 50, а висота деяких з них сягає 7 метрів.

Родзинкою простору стало золоте ілюміноване поле пшениці площею 100 квадратів. Після заходу сонця колір і освітлення зроблять оточення напрочуд красивим, а світлові установки ILLUMINARIUM перенесуть вас у справжню казку.

Стендап на 8 березня

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Антикафе "Діріжабль", вул. Верхній Вал, 30-а

Вартість: 200 гривень

Стендап на 8 березня

Організатори запрошують вас на вечір веселих жартів від досвідчених коміків столиці, а саме:

Катерини Накопюк

Віталія Шиндеровського

Стаса Ваплюшкіна

Влада Безчастного

Військовим — вхід вільний (попередньо набрати за номером квитком). Рекомендовано особам від 18 років та старше.

Концерт "Кольори пристрасного танго"

Коли: 8 березня, початок о 18.00

Де: Будинок Архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7

Вартість: від 290 гривень

Концерт "Кольори пристрасного танго"

Танго – це ціле життя завдовжки в одну мелодію… Історія аргентинського танго нерозривно пов’язані з ім’ям видатного композитора Астора Пьяццолли, який поєднав танго, класику і джаз. На концерті прозвучать найвідоміші твори Астора П’яццоли різних періодів, а також твори Гарделя, Гаде та інших.

Для справжнього танго потрібна атмосфера, тож чарівним доповненням музичного вечора стане мистецька анімація. Яскрава атмосфера та водні візерунки чудово гармоніюють із характером музики.

Незабутні емоції, чарівна музика та естетична насолода – це все чекає на вас на концерті "Кольори пристрасного танго"!

Вистава "Самотність в мережі"

Коли: 8 березня, початок о 18.00

Де: Дім Кіно, вул. Саксаганського, 6

Вартість: від 250 гривень

Вистава "Самотність в мережі"

Головний польський бестселер початку XXI століття, найвідоміший і найнеоднозначніший роман Януша Вишневського "Самотність в Мережі" — це історія в листах про заборонене і таке бажане кохання.

Один із найпронизливіших і суперечливих романів століття.

Ця історія викликала багато суперечок, але нікого не залишила байдужим, адже багатьом людям знайомі і сумніви, і надія, і побоювання, що викликає знайомство в інтернеті та стосунки на відстані. Ось вони так познайомилися. Вона з Польщі, він — з Німеччини.

Їхнє випадкове листування переросло у справжню пристрасть. Але чи варто зустрічатися і кого ми любимо більше: реальну людину, чи образ, який створив нашу уяву зі слів, очікування та самотності? Та й взагалі, чи можна назвати це коханням? А якщо й так, що гірше – відстань чи зустріч?

Весняний Stand-Up

Коли: 8 березня, початок о 16.00 та 18.30

Де: Shatun Pub, вул. Сагайдачного, 41

Вартість: від 200 гривень

Весняний Stand-Up

Превентивний удар гумору, який там необхідний нам у цей складний час. Частину коштів організатори обіцяють передати на благодійність.

Лайн-ап:

Макс Редзель

Артур Петров

Раміль Янгулов

Ден Горобець

Вік гостей: 18+. Під час виступів присутня ненормативна лексика.

Максим Бородін у Osocor Residence

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Вартість: 600 гривень

Максим Бородін в Osocor Residence

Це буде незабутнє свято, де ви зможете насолодитися музикою та враженнями, які залишаться у вашій душі назавжди.

Не пропустіть неповторний вечір із талановитим співаком, який дарує щирість та емоції всім своїм слухачам.

Прем’єра вистави "Памела, чи… як убити бабусю"

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Київський драмтеатр "Браво", вул. Олеся Гончара, 79

Вартість: від 300 гривень

Прем’єра вистави "Памела, або… як вбити бабусю"

Персонажі цієї трагікомедії – безхатченки великого міста. Доля відвернулася від них не подарувавши ні майна, ні успіху, ні кохання…

Вони — невдахи, для яких важливі тільки одне — вигода!

Головна героїня — Памела Кромки — незважаючи ні на що, вірить у людей, навіть якщо вони хочуть її вбити…

Стендап та вино. Макс Вишинський

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: Комедіант Stand Up, вул. Саксаганського,1-г

Вартість: від 350 гривень

Стендап та вино. Макс Вишинський

Ви почуєте жарти, роздуми та висновки стендап-коміка щодо нюансів подружнього життя, підходів до виховання дитини та дізнаєтесь багато нового з біографії коміка. Як завжди — непідробно щиро, інтелігентно та дуже смішно.

Макс Вишинський кілька разів збирав "Жовтневий Палац", знімався у багатьох відомих телешоу та YouTube-проектах. Він пропагує сучасні сімейні цінності та закохує у себе глядача з перших секунд появи на сцені.

Організатори зазначають, що 25% коштів від продажу квитків буде передано на потреби ЗСУ. Також у рамках стендапу відбудеться аукціон із унікальними лотами.

Концерт "Кохання. Музика. Весна."

Коли: 8 березня, початок о 19.00

Де: GARNISON, вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 200 гривень

Концерт "Кохання. Музика. Весна."

Замість традиційної романтичної вечері в ресторані чи вдома влаштуйте своїй коханій чи близькій людині особливий сюрприз – подаруйте квитки на цей концерт.

Створюватиме музичну атмосферу Національний камерний ансамбль "Київські солісти". Затишна, світла зала Кирхи Святої Катерини надасть гармонії цьому вечору та зробить його неповторним.

У програмі концерту твори Моцарта, Вівальді, Сен-Санса, Гріга та інших.

Живий звук. Концерт продовжується без антракту.

Редакція "Телеграфу" щиро бажає вам провести 8 березня з гармонією в душі та вогником у серці!

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