В Киеве продают шикарную квартиру за 6 миллионов долларов: посмотрите, что там внутри

Расположена в одном из самых живописных уголков города

На рынке недвижимости появилось эксклюзивное предложение – квартира в самом сердце Киева по шокирующей цене – 5 600 000 долларов. Роскошные апартаменты расположены в ЖК Diamond Hill по улице Иван Мазепа, 11-Б, в Печерском районе столицы.

"Телеграф" подробнее рассмотрел предложение, выяснив, за что просят такие деньги. Квартира находится в одном из самых дорогих премиум жилых комплексов Киева. Общая площадь 415 м² с балконом (390 м² без него), высота потолка 3,2 м. Действительно поражает своим пространством и изысканным дизайном.

Фото недвижимости

В квартире есть гостиная с камином, просторная кухня, столовая, рабочий кабинет, 3 спальни (2 с собственными санузлами), гостевой санузел, ванная комната с окном, всего 4 туалета и балкон. Также помещение за почти 6 миллионов долларов имеет систему "Умный дом", систему увлажнения воздуха, серверную комнату и экран для домашнего кинотеатра.

Комната квартиры

Апартаменты на Печерске

"Парадный жилой комплекс класса "Премиум" расположен в одном из самых живописных уголков города Киева. Прекрасная панорама города и прибрежной зоны реки Днепр, рядом парковая зона, недалеко до центра, удаленность от магистральных автодорог и мест большого скопления людей — все это неоспоримые преимущества этого изящная архитектура комплекса сочетает в себе черты традиционного киевского модерна начала прошлого века и современные архитектурные тенденции с присущими им эклектикой и экспериментами", — говорится в объявлении.

Ванная комната

Также в состав комплекса входит подземный автопаркинг на 299 мест. Рядом есть современный фитнес-центр с бассейном и тренажерным залом, детская игровая площадка.

Спальня

Несомненно, это одна из самых дорогих квартир, представленных на рынке недвижимости Украины.

Пространства квартиры

Уборная

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит в Киеве однокомнатная квартира. Традиционно дорогие квартиры в столице продаются в Печерском районе.