Цены продолжают расти: сколько стоит в Киеве однокомнатная квартира

Иметь собственное жилье в столице — это мечта для многих

В Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны.

Стоит отметить, что самые дороги квартиры в столице продаются в Печерском районе. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет от 55 до 68 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 126 тысяч $, в Шевченковском — 80 тысяч $, а в Голосеевском 69 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Оболонском (54 100 $), Святошинском (48 000 $) и Деснянском (43 000 $) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Средняя цена квартир на "вторичке"

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильная тенденция к удорожанию стоимости квартир. Так, за метр квадратный в новостройке в 2024 году просят в среднем 49 400 гривен.

Для понимания, в 2023 году застройщики просили 48 000 гривен.

Самые дорогие 1-комнатные квартиры на "первичке" также продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 85 900 гривен, в Шевченковском районе — 60 600 гривен, а в Голосеевском — 50 900 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 000 гривен) и Деснянском (38 400 гривен) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов. В жилище имеется дизайнерский ремонт, две гардеробные, два санузла и собственную террасу.