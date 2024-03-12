Как выглядят новые буквы для станции метро Зверинецкая: фото

Уже скоро будут новые вывески

В 2023 году киевский метрополитен лишился советских названий. Станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", а "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских Героев".

Шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль показал на Facebook результаты работы над новыми вывесками. Вскоре они появятся на переименованных станциях столичного метрополитена.

Новые буквы для метро

Процесс создания новых букв

Отмечается, название "Площадь Украинских Героев" является самым длинным среди других наименований станций киевского метро. Чтобы заменить там все вывески, необходимо 104 символа. Для "Зверинецкой" нужно в два раза меньше — 52 буквы.

Готовые буквы

Также мастер показал видео рабочего процесса, которое можно увидеть у него на странице Facebook.

Напомним, на этих станциях уже давно озвучивают остановки обновленными названиями, а также сменили указатели. Но надписи на стенах метро остаются неизменными.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возобновят работу второго выхода со станции Крещатик, который ведет на улицу Институтскую. Он был закрыт с 24 февраля 2022 г., с начала полномасштабного вторжения России в Украину.