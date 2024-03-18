"Из-за застоя в саморазвитии": экс-директор киевского метро насмешил сеть рассказом о своем увольнении

Он подчеркнул, что решение уйти с должности является личным

Экс-начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, почему ушел с поста. В сети его слова вызвали саркастическую реакцию.

Пост о причинах увольнения Брагинский опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что решение уйти с должности является личным.

"Прежде всего хочу поблагодарить каждого метрополитеновца, с кем имел честь работать бок о бок в течение этих лет! Ваш профессионализм, преданность и способность обеспечить четкую, бесперебойную работу метро — это то, что заслуживает высокого уважения. За эти почти 10 лет мы вместе с вами преодолевали многочисленные вызовы. Спасибо за то, что в самые тяжелые мгновения, несмотря на все трудности, мы всегда были сплочены, действовали профессионально и самоотверженно", — написал он.

Вместе с тем Брагинский добавил, что в последнее время вокруг метро было много манипуляций.

"Временами откровенной лжи, что усложняло нашу работу. Однако я знаю, что каждый работник этого предприятия профессионал и прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Сразу скажу, что решение уйти с должности начальника Киевского метрополитена является личным", — добавил он.

Под постом появились неоднозначные комментарии:

"Насмешили о "личном решении". Решение уйти с должности является следствием сюжета Бигус инфо, которое нашли ваше коррупционное состояние на 50 миллионов. Вы бы так там и дальше сидели и уничтожали потихоньку метро, если бы не журналисты", "Сразу скажу, что решение уйти с должности начальника Киевского метрополитена является личным". График работы не устраивал? Или в столовой еда невкусная? Неясно как-то", "Слаживайте мандат", "Выполнил все задачи и был застой в саморазвитии".

Ранее "Телеграф" писал, что 14 марта появилось расследование BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Брагинского.