"Через застій у саморозвитку": ексдиректор київського метро насмішив мережу розповіддю про своє звільнення

Він підкреслив, що рішення піти з посади є особистим

Екс-начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, чому пішов з посади. В мережі його слова викликали саркастичну реакцію.

Пост про причини звільнення Брагінський опублікував у Facebook. Він підкреслив, що рішення піти з посади є особистим.

"Перш за все хочу подякувати кожному метрополітенівцю, з ким мав честь працювати пліч-о-пліч протягом цих років! Ваш професіоналізм, відданість та здатність забезпечити чітку, безперебійну роботу метро — це те, що заслуговує на високу повагу. За ці майже 10 років ми разом з вами долали численні виклики. Дякую за те, що у найтяжчі миті, попри всі труднощі, ми завжди були згуртовані, діяли професійно та самовіддано", — написав він.

Разом з тим, Брагінський додав, що останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій.

"Часом відвертої брехні, що ускладнювало нашу роботу. Проте я знаю, що кожен працівник цього підприємства професіонал та докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим", — додав він.

Під постом з'явилися неоднозначні коментарі:

"Насмішили про "особисте рішення". Рішення піти з посади є наслідком сюжету Бігус інфо, які знайшли ваші корупційні статки на 50 мільйонів. Ви б так там і далі сиділи та знищували потихеньку метро, якби не журналісти", "Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим". Графік роботи не влаштовував? Чи у їдальні їжа несмачна? Неясно якось", "Складайте мандат", "Виконав всі завдання і був застій у саморозвитку".

Раніше "Телеграф" писав, що 14 березня, з’явилося розслідування BIHUS.Info, у якому журналісти розглянули дороге майно близьких Брагінського.