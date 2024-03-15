Директор киевского метро уволился после скандала: что известно

Увольнение связано с расследованием журналистов относительно недвижимости родных Брагинского

В пятницу, 15 марта, стало известно о том, что начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, после масштабного скандала, решил уволиться по собственному желанию. Ивестно, что он более 10 лет возглавлял столичную подземку.

Обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер киевского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, вечером в четверг, 14 марта, появилось расследование BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Виктора Брагинского.

"Уже 10 лет столичный метрополитен возглавляет Виктор Брагинский. В 2014 году он пришел с амбициозными планами и заявлениями о готовности строить подземку. Но вместо этого у метрополитена проблем все больше, а строительством активно занимаются родные самого Брагинского", — говорят журналисты.

Они разобрали декларации чиновника, посчитали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

После этого Виктор Брагинский добровольно написал заявление об увольнении.

Обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

В течение пары часов после публикации расследования BIHUS.Info появилась эмоциональная реакция на него мэра Киева Виталия Кличко: "Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные".

Пост Кличко

Справка. Виктор Брагинский родился в 1983 году в Киеве, в марте ему исполнится 41 год. Он начал свою карьеру в 18 лет в качестве техника-смотрителя, после чего был заместителем директора ООО "Спецодяг України". С 2005 года он занимал разные должности от помощника до директора в группе компаний "Нафтогаз", после чего был на топ должностях в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ГП "Бердянський морський торговельний порт", Киевской областной дирекции "Укрпошти".

Летом 2014 года Брагинский был назначен начальником КП "Киевский метрополитен". Одним из самых главных обещаний на этом посту было строительство метро на Виноградарь, которые начались только в начале 2019 года и были остановлены.

Брагинский и Кличко

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее же "Телеграф" сообщал о том, что Кличко назвал сроки возобновления движения между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демиевская". По его словам, работы идут по плану и поезда здесь начнут ходить уже летом этого года.