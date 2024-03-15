"Племянник" и его теща-балерина: главные схемы банкротства Киевского метрополитена

"Телеграф" выяснил, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро

Городской голова Виталий Кличко после скандального расследования уволил директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. "Телеграф" на протяжении последних нескольких месяцев готовил собственное расследование о главе коммунального предприятия. Часть найденных данных уже опубликована журналистами Bihus.info. Они, например, рассказали о том, что будто бы бывшая жена Ольга Брагинская (вероятно, речь идет о фиктивном разводе) приобрела землю в элитном пригороде Козине. Сам же Брагинский приобрел имущество на 52 млн грн.

Журналисты "Телеграфа" также установили данные, которые еще не были опубликованы. В частности, о том, как сотни миллионов гривен от Киевского метрополитена переводят связанной с Брагинским и его партнером компании и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро. Кроме того, мы также изучили многочисленные нарушения в метрополитене и выяснили, куда могли деться деньги, выделенные на строительство метро на Виноградарь.

Куда дели миллиарды гривен, которые должны были потратить на строительство метро?

КП "Киевский метрополитен" – главный неудачник прошлого года. Коммунальное предприятие под руководством Брагинского окончательно провалило строительство метро на Виноградарь, а с подрядчиком — "Киевметростроем" — решили расторгнуть договор. Теперь в бюджет столицы постараются вернуть 4 млрд грн уже оплаченного аванса, и шансов на это немного.

Вместе с тем авария на синей ветке минимум на полгода заблокировала шесть станций — от "Теремков" до "Лыбидской". И это в то время, как сотни миллионов гривен выделялись на ремонт тоннелей компанией из Одессы "Теплоэнергоавтоматика". И в этом может быть лично замешан господин Брагинский.

Так, метро на Виноградарь не достроят и не запустят как минимум до 2025-го. "Киевметрострой" еще в 2018-м получил аж 95% аванса (около 4 млрд грн), должен был построить участок до конца 2022-го, но не сделал этого. Акты подтвердили работы всего на 44 млн грн. На самом же деле, по оценкам правоохранителей, с которыми нам удалось ознакомиться, сделано чуть более половины работ.

То есть из 4 млрд грн "Киевметрострой" потратил около 2 млрд грн. Куда же дели оставшиеся суммы – около 2 млрд грн? Часть из них, 530 млн грн, уже во время полномасштабной войны в октябре 2022-го перевели двум компаниям: "Позитив-В" и "Киевметротоннельстрой". "Сделки осуществлены с целью перевода полученных бюджетных средств на счета фиктивных предприятий и обналичивания их для дальнейшего распределения между участниками схемы", – говорится в материалах дела 757/2948/23-к.

То есть, как считают правоохранители, деньги пытались украсть. Еще 1,5 млрд должны были находиться на счетах компании, но, вероятно, вернуть их в бюджет будет невозможно. Деньги уже давно "потерялись" в многочисленных переводах.

Вот маленький пример. "Киевметрострой" в 2022-м, когда все работы были заморожены, заплатил аванс компании "Киевметротоннельстрой" в размере 389,9 млн грн (назначение — "аванс за выполнение работ на объекте строительства"). Как говорится в материалах уголовного дела, никаких работ компания не выполнила. Основатель, бухгалтер и руководитель "Киевметротоннельстрой" – один человек. У компании нет офисного помещения, складов, оборудования, сырья, работников.

"Киевметротоннельстрой" полученные средства долго не держал. Так, 104 млн грн отправили "Ситибилд Компани", 38 млн грн — "Виктория Астори Груп", 36 млн грн — "Столичному Строительному Тресту", 2 млн грн — "Вартис". Оказалось, что основатель "Ситибилд Компани" (зарегистрировано во Львове) — водитель, который предоставил юристу доверенность на регистрацию юридического лица.

А "Виктория Астори Груп" и "Столичный Строительный Трест" не зарегистрировали ни одной налоговой накладной за время своего существования. То есть, скорее всего, никакой хозяйственной деятельности они не ведут. "Органом досудебного расследования допрошены подписанты ООО "Виктория Астори Груп", ООО "Столичный Строительный Трест" и ООО "Трансстройтрейд", которые объяснили, что не являются должностными лицами указанных предприятий, а документы подписывали за денежное вознаграждение", — говорится в материалах дела.

Например, вроде бы подписант "Виктория Астори Груп", когда к нему пришла полиция, признался, что он работает поваром в ресторане "Ауо". А должностное лицо "Столичного Строительного Треста" — украинка с инвалидностью, которой предложили за деньги подписывать документы.

Предоплату за строительные работы вывели и распределили между участниками схемы. Вернуть средства теперь будет крайне сложно. Главный вопрос – кто стоит за этими схемами и из-за кого киевляне еще долго не смогут доехать на Виноградарь на метро.

Главные действующие лица – директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, а также Павел Фукс и Виталий Хомутынник, которых в СМИ называют реальными владельцами "Киевметростроя". Российско-украинский олигарх Фукс известен многочисленными схемами, в том числе с долгами киевского метро.

Официально Фукс и Хомутынник "Киевметростроем" не владеют. Среди владельцев компании: Анатолий Вернигора (23,39%), Руслан Ткач (8,37%), Сергей Волков (23,39%), "Сан Капитал Прайвит Фаундайшн" из Панамы (15%) и "Вантарис ЛТД" с Виргинских Островов (22,7%). Юристы Фукса сделали все, чтобы официально он не имел никакого отношения к компании.

В свою очередь Виктора Брагинского связывают с одесской компанией "Теплоэнергоавтоматика". СМИ зафиксировали неформальные встречи директора КП с должностными лицами этого предприятия. А "Телеграфу" удалось установить связь руководителя подземки с должностными лицами этой компании.

Кто такой Виктор Брагинский и чем известна "Теплоэнергоавтоматика"

Виктор Брагинский почти десять лет занимал должность руководителя Киевского метрополитена. За это десятилетие в Киеве не открыли ни одной новой станции, зато — закрыли по меньшей мере на полгода часть синей ветви (шесть станций от "Теремков" до "Лыбидской").

Вот результат работы Брагинского в должности. В то же время личные достижения директора КП действительно впечатляют . В метрополитене его официальная зарплата согласно последней декларации составляет около 84,5 тыс. грн. Этих денег ему хватило, чтобы содержать троих детей, а также за время работы в КП приобрести три квартиры (крупнейшая из них площадью 141 квадрат), дом в пригороде, а также внедорожник Toyota Land Cruiser. Как свидетельствуют данные из реестра прав на недвижимое имущество, в частности, бывшему руководителю Киевского метрополитена принадлежит квартира в элитном ЖК "Richmond" (ул. Джона Маккейна, 26).

Сейчас в этом ЖК двухкомнатные квартиры продают в среднем за 200 тысяч долларов. Брагинский сделал невозможное: с зарплатой около трех тысяч долларов всего за десять лет купил имущество на сотни тысяч долларов. Если бы он с такой же эффективностью руководил бюджетом Киевского метрополитена, наверняка метро на Виноградарь уже давно было бы построено, а другие станции вовремя ремонтировались. И тогда, возможно, шесть станций не пришлось бы закрывать.

Брагинскому есть у кого поучиться. Уже после скандала с "Киевметростроем", 4 января 2024 года, его мать Ирина Александровна приобрела две квартиры в ЖК White Lines (проспект Голосеевский, 76) площадью примерно по 75 квадратов каждая. Квартиры находятся рядом, возможно, новая владелица сможет их объединить и получить жилье площадью 150 квадратов в элитной новостройке. Одна квартира такой площадью в этом ЖК сейчас продается по цене около 7,5 млн грн. Рыночная стоимость двух квартир – около 15 млн грн.

Как выглядит ЖК

Новая недвижимость пенсионерки находится вблизи станции метро "Выставочный центр". Так что Виктор Брагинский мог бы ездить в гости к своей маме, пользуясь родным для себя транспортом.

Компания принадлежит возможному племяннику и бизнес-партнеру Брагинского

Собеседники среди бывших работников метро утверждают: у Брагинского есть личный интерес в "Теплоэнергоавтоматике". Однако юридически доказать это невозможно. Компания существует уже почти 25 лет, но раньше они работали в Одесской области. Предоставляли услуги по переоснащению котлов, работали с насосной автоматикой и имели крошечную выручку около 625 тыс. в месяц (данные YouControl).

В 2020-м компанию переоформили на киевлянку Татьяну Белецкую. И уже в следующем году "Теплоэнергоавтоматика" получила рекордные в своей истории государственные тендеры — на сумму 718,6 млн грн — от метро и "Киевметростроя". Белецкая работала всю жизнь в Национальной опере балериной, она – народная артистка Украины и сейчас на пенсии.

"Телеграф" обращался к Татьяне Белецкой за комментарием, однако ничего по сути о своем мегаудачном бизнесе артистка не ответила, оборвав звонок. Последующие звонки она игнорировала.

Ее дочь Екатерина Кривец — жена партнера Брагинского Кирилла Кривца. У него есть с ним совместный бизнес, вместе они работали в структурах "Нафтогаз Украины". А телеканал "Прямой" утверждал , что Кривец является племянником Брагинского.

Кроме киевской подземки и "Киевметростроя", госзаказов у компании нет. В конце 2022-го КП "Киевский метрополитен" заказало у "Теплоэнергоавтоматики" ремонт тоннелей на 454,1 млн грн, в прошлом году — заплатил за ремонт тоннелей еще 92,7 млн грн в июне и 87,9 млн — в ноябре. 16,2 млн грн одесская компания получит за изменения в проектную документацию для строительства метро на Виноградаре.

То есть само строительство с начала полномасштабной войны полностью остановилось, но Киевский метрополитен все равно выделяет миллионы на изменения в проект. Как одесская компания, еще недавно ремонтировавшая котлы и зарабатывавшая десятки тысяч гривен, смогла превратиться в одного из главных подрядчиков Киевского метрополитена – загадка. Очевидно, что без согласия Брагинского реализовать это было невозможно.

И в условиях, когда за капитальный ремонт тоннелей отвечала сомнительная одесская компания без необходимого опыта, понятно, почему в Киеве неожиданно пришлось закрывать сразу шесть станций метро.

Отметим, мы лично посылали мэру просьбу прокомментировать указанные в материале данные. Также мы обращались и в Киевский метрополитен. Однако точных ответов издание не получило.

Пока сотни миллионов гривен "теряются" в предоплатах, а в подземке расцветают схемы, надеяться на осовременивание метро, обновление вагонов и тем более открытие новых станций — бесполезно. Между тем в ЖК White Lines, где мать Брагинского купила сразу две квартиры, построили двухэтажный подземный паркинг. Парковок будет больше, чем квартир. Потому что жильцы таких ЖК метрополитеном не пользуются.