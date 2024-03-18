Стало известно, когда в Киеве станет теплее: прогноз погоды на выходные

Потеплеть может уже в этот четверг

Весна заставила себя ждать, на днях синоптики прогнозируют дожди в Киеве и невысокую температуру воздуха. Однако уже к концу рабочей недели ожидается потепление в столице.

В четверг, 21 марта, прогнозируют до 11° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В этот день в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, но без осадков. Ночью +3°…+1°, днем столбики термометров поднимутся до +9°…+11°. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

Карта погоды на 21 марта

В пятницу, 22 марта, ночью +5°…+3°, днем +8°…+10°. Без осадков. Облачная погода продержится в Киеве все утро и день, а вечером небо прояснится. Не ветрено.

Карта погоды на 22 марта

Выходными в столице станет еще теплее. На субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют +5°…+3° ночью, днем температура воздуха поднимется до +12…+14°. Осадков не ожидается, но солнце не порадует своими лучами.

Карта погоды на 23 марта

В воскресенье, 24 марта, пасмурная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков. Ночью ожидается +5°…+7°, днем поднимется до +13°…+15°. Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

Погода может измениться к худшему на следующей неделе. Возможно, в столицу снова вернутся дожди. Но пока планируйте прогулку на выходные, чтобы почувствовать весеннее тепло.

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