Стало відомо, коли у Києві потеплішає: прогноз погоди на вихідні

Потеплішати може вже цього четверга

Весна забарилася, днями синоптики прогнозують дощі у Києві та невисоку температуру повітря. Проте вже до кінця робочого тижня очікується потепління в столиці.

У четвер, 21 березня, прогнозують до 11° тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У цей день у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, однак без опадів. Вночі +3°…+1°, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +9°…+11°. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Карта погоди на 21 березня

У п'ятницю, 22 березня, вночі +5°…+3°, вдень +8°…+10°. Без опадів. Хмарна погода протримається у Києві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Не вітряно.

Карта погоди на 22 березня

Вихідними в столиці стане ще тепліше. На суботу, 23 березня, синоптики прогнозують +5°…+3° вночі, вдень температура повітря підійметься до +12°…+14°. Опадів не очікується, але сонце не порадує своїм промінням.

Карта погоди на 23 березня

У неділю, 24 березня, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Без опадів. Вночі очікується +5°…+7°, вдень підійметься до +13°…+15°. Вітер західний, швидкість 3-8 м/с.

Погода може змінитися на гірше наступного тижня. Можливо до столиці знову повернуться дощі. Але поки що плануйте прогулянку на вихідні, щоб відчути весняне тепло.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде весна 2024 році. Народний синоптик дав прогноз.