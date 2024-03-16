Киев активно затапливает: синоптики рассказали, сколько еще продлится паводок

Сейчас вода зафиксировалась на отметке 601 см

В Киеве фиксируют сильный паводок, так как вода кое-где поднялась до своего абсолютного максимума с начала 2024 года. За последнюю неделю уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см.

Об этом сообщает Киевская МВА. При этом в течение суток наблюдается значительное колебание уровня воды.

"14 марта он менялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см", — говорится в сообщении.

По состоянию на субботу, 16 марта, он зафиксирован на отметке 601 см над "поста". Температура воды – 3,9 °C.

Увеличение сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья приводит к таким значительным колебаниям и подъему уровня воды. Именно поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Это соответствует I уровню опасности гидрологических явлений (желтому).

"По состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — пишет МВА города.

Напомним, что по прогнозам Укргидрометцентра до 19 марта уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

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