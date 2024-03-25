Кофе на фоне руин: в Киеве героическая бариста продолжила работать после взрыва

Это отвлекает, говорит Мария

В Киеве прогремело несколько взрывов 25 марта, в результате атаки в одном из кафе столицы вылетело окно. Девушка, по имени Мария, уже через пол часа продолжила готовить кофе.

Мария рассказала журналистам, что делала, когда услышала взрыв. Передает "Радио Свобода".

"Как нас можно сломать? ", – с улыбкой говорит девушка.

Взрывная волна вынесла стекло, которое придавило баристу. Мария рассказывает, что это было очень неожиданно, потому что тревоги не было. Она прозвучала уже после взрыва. Она спряталась под столом. Кусок стекла улетел баристе в лоб. К счастью, не травмировал ее.

"Страшно, это очень страшно. Главное, что все живы и наша кофейня тоже из того жива. Мы делаем кофе, мы работаем и держимся", — говорит бариста.

На вопрос "почему она решила работать, несмотря на то, что произошло", девушка ответила: "Это отвлекает, если честно. Я сама люблю кофе, я верю, что люди тоже хотят кофе. Поэтому почему бы нет?"

"Это возможность для того, чтобы отвлечь немного людей. Мы продолжаем жить, и жизнь продолжается. Все будет в Украине", — добавляет Мария.

Ранее "Телеграф" показал последствия взрыва на Печерске в Киеве 25 марта. На месте прилета — куча кирпичей и железа, сквозь дырявую стену остатков здания видны стулья и учебные принадлежности.