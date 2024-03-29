Укр

Эта киевская фотоиллюзия сломает вам мозг: каждый третий не видит здесь животное

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычное фото сделали на Оболони
Необычное фото сделали на Оболони. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проверка восприятия действительности и отношения к окружающему миру

В популярной социальной сети киевский фотограф опубликовал интересный снимок, который является настоящей фотоиллюзией. Эта фотография разрушает границы между реальностью и воображением, а также заставляет включить фантазию.

Фото, сделанное на Оболони, собрало большое количество лайков и понравилось киевлянам. Однако не все смогли "обмануть свой мозг" и разглядеть в воде хищных животных.

Так, столичный художник и фотограф Anatoliy Novichenko поделился в Фейсбук необычным снимком, который ему удалось сделать в Оболонском районе Киева. Фотографию он подписал лаконично: "Оболонские крокодилы" и тем самым заставил своих подписчиков напрячь фантазию.

Действительно, если присмотреться, то сухие поваленные деревья в водоеме на Оболони напоминают крокодилов, которые затаились в воде. А вы видите силуэты хищников?

Стоит отметить, что автор необычного фото является худоником и работает в рекламной сфере. Мужчина увлекается при этом фотографией и регулярно делится интересными и необычными снимками в своих социальных сетях.

Интересно, что оптические иллюзии в современном искусстве превратились в целое художественное течение — оп-арт, ведь картинкой, сделанной при помощи компьютера, давно уже никого не удивить. Тем привлекательней становятся настоящие фотографии, создающие иллюзии и невозможные сюжеты.

Благодаря фантазии и мастерству ничем не примечательная сцена из жизни или объект превращаются в фотоманипуляцию, которая выглядит захватывающе.

Авторы подобных работ использовуют обман зрения и целенаправленно искажают визуальное восприятие окружающих предметов. Такой прием позволяет "обмануть мозг" зрителей и заставляет их поверить в существование "нереального".

Предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров фотоиллюзий:

Глаз в сливе раковины
Под цвет окружающей среды
Колесо или аттракцион?
Тропинка на рисовом поле
Сова в чашке или брошенные в кофе снеки?
Поиграем машинками?
Молочный водопад
Игра в футбол
Вкусная сладкая вата

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в столице наблюдается огромный ажиотаж вокруг постановки "Конотопская ведьма". Люди жалуются на перекупщиков, которые скупают все билеты и затем продают их по завышенной стоимости.

Теги:
#Киев #Фото #Фотограф #Иллюзия