Эта киевская фотоиллюзия сломает вам мозг: каждый третий не видит здесь животное

Проверка восприятия действительности и отношения к окружающему миру

В популярной социальной сети киевский фотограф опубликовал интересный снимок, который является настоящей фотоиллюзией. Эта фотография разрушает границы между реальностью и воображением, а также заставляет включить фантазию.

Фото, сделанное на Оболони, собрало большое количество лайков и понравилось киевлянам. Однако не все смогли "обмануть свой мозг" и разглядеть в воде хищных животных.

Так, столичный художник и фотограф Anatoliy Novichenko поделился в Фейсбук необычным снимком, который ему удалось сделать в Оболонском районе Киева. Фотографию он подписал лаконично: "Оболонские крокодилы" и тем самым заставил своих подписчиков напрячь фантазию.

Действительно, если присмотреться, то сухие поваленные деревья в водоеме на Оболони напоминают крокодилов, которые затаились в воде. А вы видите силуэты хищников?

Стоит отметить, что автор необычного фото является худоником и работает в рекламной сфере. Мужчина увлекается при этом фотографией и регулярно делится интересными и необычными снимками в своих социальных сетях.

Интересно, что оптические иллюзии в современном искусстве превратились в целое художественное течение — оп-арт, ведь картинкой, сделанной при помощи компьютера, давно уже никого не удивить. Тем привлекательней становятся настоящие фотографии, создающие иллюзии и невозможные сюжеты.

Благодаря фантазии и мастерству ничем не примечательная сцена из жизни или объект превращаются в фотоманипуляцию, которая выглядит захватывающе.

Авторы подобных работ использовуют обман зрения и целенаправленно искажают визуальное восприятие окружающих предметов. Такой прием позволяет "обмануть мозг" зрителей и заставляет их поверить в существование "нереального".

Предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров фотоиллюзий:

Глаз в сливе раковины

Под цвет окружающей среды

Колесо или аттракцион?

Тропинка на рисовом поле

Сова в чашке или брошенные в кофе снеки?

Поиграем машинками?

Молочный водопад

Игра в футбол

Вкусная сладкая вата

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