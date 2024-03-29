Эта киевская фотоиллюзия сломает вам мозг: каждый третий не видит здесь животное
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Проверка восприятия действительности и отношения к окружающему миру
В популярной социальной сети киевский фотограф опубликовал интересный снимок, который является настоящей фотоиллюзией. Эта фотография разрушает границы между реальностью и воображением, а также заставляет включить фантазию.
Фото, сделанное на Оболони, собрало большое количество лайков и понравилось киевлянам. Однако не все смогли "обмануть свой мозг" и разглядеть в воде хищных животных.
Так, столичный художник и фотограф Anatoliy Novichenko поделился в Фейсбук необычным снимком, который ему удалось сделать в Оболонском районе Киева. Фотографию он подписал лаконично: "Оболонские крокодилы" и тем самым заставил своих подписчиков напрячь фантазию.
Действительно, если присмотреться, то сухие поваленные деревья в водоеме на Оболони напоминают крокодилов, которые затаились в воде. А вы видите силуэты хищников?
Стоит отметить, что автор необычного фото является худоником и работает в рекламной сфере. Мужчина увлекается при этом фотографией и регулярно делится интересными и необычными снимками в своих социальных сетях.
Интересно, что оптические иллюзии в современном искусстве превратились в целое художественное течение — оп-арт, ведь картинкой, сделанной при помощи компьютера, давно уже никого не удивить. Тем привлекательней становятся настоящие фотографии, создающие иллюзии и невозможные сюжеты.
Благодаря фантазии и мастерству ничем не примечательная сцена из жизни или объект превращаются в фотоманипуляцию, которая выглядит захватывающе.
Авторы подобных работ использовуют обман зрения и целенаправленно искажают визуальное восприятие окружающих предметов. Такой прием позволяет "обмануть мозг" зрителей и заставляет их поверить в существование "нереального".
Предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров фотоиллюзий:
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