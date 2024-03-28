Красота и благоухание: где и когда в Киеве расцветут магнолии
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Всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых
В Киеве уже совсем скоро начнут распускаться первые магнолии. Пышное цветение этих великолепных растений обычно длится около 14 дней и поэтому жителям и гостям столицы просто необходимо успеть полюбоваться их неповторимыми цветами.
Первые магнолии начинают распускаться в Киеве, как правило, в начале-середине апреля. Эти цветущие деревья можно увидеть в каждом из районов столицы.
По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).
Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву. Обязательно посетите перечисленные ниже весенние локации — зарядитесь незабываемыми впечатления и сделайте пару фотографий на фоне ярких цветущих магнолий.
Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:
Шевченковский район:
- Пейзажная аллея
- Парк имени Тараса Шевченко
- Сырецкий Парк
Подольский район:
- площадь Щекавицкая
Оболонский район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28
Деснянский район:
- парк с водными объектами на просп. Шухевича
- парк "Киото"
Дарницкий район:
- Парк партизанской славы
- парк Воинов-Интернационалистов
- сквер на ул. Вербицкого, 12
Днепровский район:
- Парк "Победа"
- сквер на ул. Ивана Миколайчука
- бульвар Амвросия Бучмы
- сквер на ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- парк "Отрадный"
- парк "Орленок"
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. Н. Рыльского
Интересно, что магнолия— род цветковых растений семейства Магнолиевые, содержащий около 240 видов. Каждый из них имеет уникальные и неповторимые цветы.
Род назвал Шарль Плюмье в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. Изначально в нашем языке использовалось название "Маньолия", которое затем трансформировалось в современное звучание.
Каждая магнолия имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.
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