Красота и благоухание: где и когда в Киеве расцветут магнолии

Всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых

В Киеве уже совсем скоро начнут распускаться первые магнолии. Пышное цветение этих великолепных растений обычно длится около 14 дней и поэтому жителям и гостям столицы просто необходимо успеть полюбоваться их неповторимыми цветами.

Первые магнолии начинают распускаться в Киеве, как правило, в начале-середине апреля. Эти цветущие деревья можно увидеть в каждом из районов столицы.

По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву. Обязательно посетите перечисленные ниже весенние локации — зарядитесь незабываемыми впечатления и сделайте пару фотографий на фоне ярких цветущих магнолий.

Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:

Шевченковский район:

Пейзажная аллея

Парк имени Тараса Шевченко

Сырецкий Парк

Подольский район:

площадь Щекавицкая

Оболонский район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

парк с водными объектами на просп. Шухевича

парк "Киото"

Дарницкий район:

Парк партизанской славы

парк Воинов-Интернационалистов

сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

Парк "Победа"

сквер на ул. Ивана Миколайчука

бульвар Амвросия Бучмы

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный"

парк "Орленок"

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. Н. Рыльского

Магнолии активно цветут всего 14 дней

Интересно, что магнолия— род цветковых растений семейства Магнолиевые, содержащий около 240 видов. Каждый из них имеет уникальные и неповторимые цветы.

Род назвал Шарль Плюмье в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. Изначально в нашем языке использовалось название "Маньолия", которое затем трансформировалось в современное звучание.

Каждая магнолия имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.

Магнолии завораживают своим цветением

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