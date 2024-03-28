Украинская ню-модель дала советы чиновнику Кличко: девушку поддержали в соцсети (фото)

Анна Минюкова на данный момент проживает в Киеве

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова опубликовала на своей странице в Фейсбук эмоциональный пост, в котором она дала советы главе киевского Департамента транспортной инфраструктуры. По мнению девушки, он уже давно должен был написать заявление на увольнение.

Кроме этого Анна рассказала о том, что бы она сделала если бы занимала должность главы столичного Дептранса. Стоит отметить, что в комментариях под постом, девушке начали пророчить политическую карьеру и посоветовали ей побороться за должность заместителя мэра Киева.

Так, Анна Минюкова, которая является дипломированным инженером мостов и транспортных туннелей, расписала алгоритм действий гдя начальника киевского Департамента транспортной инфраструктуры. Она заявила, что на его месте давно бы уволилась.

Кроме этого, Анна отметила, что она бы ввела бы запрет на строительство новых не стратегически важных мостов при наличии более чем 3 аварийных на балансе города.

"Если бы я была директором Дептранса. Первое — написала бы заявление на увольнение после такого количества про…ов. Ввела бы запрет на строительство новых не стратегически важных мостов при наличии более, чем 3 аварийных на балансе города. Это о приоритетах (строительство развязки на Оболони, которая могла еще подождать лет 10)", — отметила девушка.

Также она подчеркнула, что разумно сделать уклон на эксплуатацию: замена гидроизоляции, деформационных швов, опорных частей, покраска перил, замена систем водоотведения и т.д. — согласно нормативам. Это по мостам, аналогично с метрополитеном, трамвайными и троллейбусными сетями.

"Оптимизировала бы еще работу коммунальных предприятий.Приложила бы усилия, чтобы объекты, которыми пользуются жители города, были на балансе города и находились в удовлетворительном эксплуатационном состоянии (Дарницкий мост). Окружила бы себя профессиональными людьми из тех направлений, в которых я не являюсь экспертом", — резюмировала Анна.

Стоит отметить, что в комментариях под постом многие поддержали девушку и восхитились ее профессионализмом. Ей начали пророчить политическую карьеру и пожелали стать заместителем Кличко или даже мэром столицы:

Анна Минюкова — блогер из Днепра, получившая известность после спора с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тогда инженер-мостостроитель по образованию вклинилась в противостояние президента и градоначальника, пообещав сфотографироваться обнаженной на мосту в Днепре, если мэр закончит его реконструкцию в срок.

На Новом мосту Днепра девушка сделала откровенное фото, однако впоследствии она отказалась проводить ню-фотосессию, так как, по ее словам, мост так и не был капитально отремонтирован.

Эротическое фото на мосту в Днепре

Скандальная известность позволила Анне наладить контакты с экс-министром экологии Игорем Шевченко, экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, а также познакомиться со многими топ-чиновниками из "Укравтодора", "Укрзализныци" и не только.

В профиле девушки есть множество фотографий с известными политиками.

Анна Минюкова и бывший министр экологии Игорь Шевченко

Анна с мэром Киева

Анна Минюкова и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан

По словам Анны, ее снимки привлекают внимание к плачевному состоянию инфраструктуры в городах Украины. В своих постах она указывает на недостатки, допущенные во время реконструкции некоторых объектов, а также комментирует резонансные события в стране.

За жизнью девушки следят тысячи фолловеров — она является популярным блогером и позиционирует себя, как "главную экспертку по мостам".

Анна любит откровенные фотосессии

Девушка часто демонстрирует свою стройную фигуру

Анну называют музой коммунальщиков

Девушка сейчас преподает в столичном университете

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