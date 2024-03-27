Можно даже без своего авто: в Киеве водителям готовы платить до 50 тысяч в месяц
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Некоторые работодатели готовы предоставить авто и компенсировать стоимость топлива
Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. К примеру, водителям в Киеве готовы платить около 50 тысяч гривен в месяц.
На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.
Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят водителям зарплату от 35 тысяч гривен в Киеве.
Водитель такси в Киеве
Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.
Требования к кандидатам:
- наличие действующего водительского удостоверения категории В;
- опыт вождения от 1 года;
- наличие смартфона
Зарплата: от 35 000 гривен.
Водитель эвакуатора
В обязанности соискателя входит регулярная перевозка транспортных средств на эвакуаторе с места аварии к месту назначения, выполнение надежной и безопасной связи с диспетчером, а также выполнение других задач, которые соответствуют профессиональным способностям водителя эвакуатора.
Требования к кандидатам:
- аличие водительского удостоверения категории "С,С1";
- опыт работы на грузовиках не менее 2 лет;
- знание техники безопасности и правил дорожного движения;
- готовность к работе в ненормированный рабочий график и в выходные дни;
Зарплата: от 40 000 гривен.
Курьер
Все желающие могут попробовать свои силы в роли курьера. Вам будет необходимо доставлять различные товары по указаным адресам. Кандидатам предлагают работать как на своих авто, так и на транспорте фирмы.
В объявлениях о работе курьером подчеркивается, что от мужчин военный билет или приписное не требуется.
Требования к кандидатам:
- пунктуальность и ответственность
- наличие действующего водительского удостоверения
- знание правил дорожного движения
- наличие смартфона
Зарплата: до 50 000 гривен.
Какие навыки нужны водителю
- водительское удостоверение той категории, которая позволяет управлять авто в зависимости от его габаритов
- базовые знания автомеханики
- хорошо ориентироваться на местности.
Профессиональный водитель также должен обладать безупречной способностью к концентрации и эмоциональной устойчивостью.
Преимущества и недостатки в работе водителя
Профессия водителя не требует постоянного саморазвития или повышения квалификации. Главное — следить за изменениями и поправками к правилам дорожного движения.
Работа водителя не требует физических нагрузок, а для того чтобы стать водителем, не нужно иметь высшее образование — достаточно закончить автошколу и получить удостоверение нужной категории.
Из основных недостатков работы можно выделить малоактивный образ жизни, ненормированный рабочий день и отсутствие карьерного роста, поскольку в этой сфере практически невозможно продвижение по карьерной лестнице.
Если вы хотите работать водителем, будьте готовы к работе в выходные или праздничные дни.
Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших вакансиях для студентов в Киеве с зарплатой около 50 тысяч гривен. При желании в столице можно зарабатывать приличные деньги даже без опыта работы.