Можно даже без своего авто: в Киеве водителям готовы платить до 50 тысяч в месяц

Некоторые работодатели готовы предоставить авто и компенсировать стоимость топлива

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. К примеру, водителям в Киеве готовы платить около 50 тысяч гривен в месяц.

На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят водителям зарплату от 35 тысяч гривен в Киеве.

Водитель такси в Киеве

Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.

Требования к кандидатам:

наличие действующего водительского удостоверения категории В;

опыт вождения от 1 года;

наличие смартфона

Зарплата: от 35 000 гривен.

Водитель эвакуатора

В обязанности соискателя входит регулярная перевозка транспортных средств на эвакуаторе с места аварии к месту назначения, выполнение надежной и безопасной связи с диспетчером, а также выполнение других задач, которые соответствуют профессиональным способностям водителя эвакуатора.

Требования к кандидатам:

аличие водительского удостоверения категории "С,С1";

опыт работы на грузовиках не менее 2 лет;

знание техники безопасности и правил дорожного движения;

готовность к работе в ненормированный рабочий график и в выходные дни;

Зарплата: от 40 000 гривен.

Курьер

Все желающие могут попробовать свои силы в роли курьера. Вам будет необходимо доставлять различные товары по указаным адресам. Кандидатам предлагают работать как на своих авто, так и на транспорте фирмы.

В объявлениях о работе курьером подчеркивается, что от мужчин военный билет или приписное не требуется.

Требования к кандидатам:

пунктуальность и ответственность

наличие действующего водительского удостоверения

знание правил дорожного движения

наличие смартфона

Зарплата: до 50 000 гривен.

Какие навыки нужны водителю

водительское удостоверение той категории, которая позволяет управлять авто в зависимости от его габаритов

базовые знания автомеханики

хорошо ориентироваться на местности.

Профессиональный водитель также должен обладать безупречной способностью к концентрации и эмоциональной устойчивостью.

Преимущества и недостатки в работе водителя

Профессия водителя не требует постоянного саморазвития или повышения квалификации. Главное — следить за изменениями и поправками к правилам дорожного движения.

Работа водителя не требует физических нагрузок, а для того чтобы стать водителем, не нужно иметь высшее образование — достаточно закончить автошколу и получить удостоверение нужной категории.

Из основных недостатков работы можно выделить малоактивный образ жизни, ненормированный рабочий день и отсутствие карьерного роста, поскольку в этой сфере практически невозможно продвижение по карьерной лестнице.

Если вы хотите работать водителем, будьте готовы к работе в выходные или праздничные дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших вакансиях для студентов в Киеве с зарплатой около 50 тысяч гривен. При желании в столице можно зарабатывать приличные деньги даже без опыта работы.